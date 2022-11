IND vs NZ 2nd: दुसऱ्या सामन्यात संजूला डच्चू दिल्याने सोशल मीडियावर संतापाची लाट

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज खेळवला जात आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ माउंट माउंगानुई येथे दुसरा टी-२० सामना खेळत आहे. मात्र, टीम इंडियाबद्दल सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. (Fans empathize with Samson after his exclusion from Playing XI in 2nd T20I)

या मालिकेत संघाचा स्टार खेळाडू संजू सॅमसनचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलं आहे. संजूला पुन्हा एकदा संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्यात आल्याने चाहते तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.

संजू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये न दिसल्याने चाहते चांगलेच संतापलेले दिसत आहेत. चाहत्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त केला आहे. याआधीही संजूची टी-20 विश्वचषक 2022 च्या संघात निवड न झाल्याने चाहते संतापलेले दिसले होते. आता पुन्हा एकदा चाहत्यांची नाराजी दिसून येत आहे. कर्णधार हार्दिक पंड्याच्या या निर्णयावर चाहते खूपच नाराज आहेत.

संजूने 2015 मध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते, तेव्हापासून तो टीम इंडियासाठी केवळ 16 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला आहे.