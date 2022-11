T20 WorldCup: विराट अन् टीम इंडियासाठी गायलं खास गाणं, Video

By

भारतीय क्रिकेट संघाने आयसीसी टी 20 विश्वचषक-2022 च्या उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. या उपांत्य फेरीत भारताचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे. या सामन्यासाठी टीम इंडिया अॅडलेडमध्ये दाखल झाली आहे. अॅडलेडला पोहचताच टीमचे वेगळ्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. ज्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होताना दिसत आहे. (Fans Welcome Virat Kohli and Team India With Special Song viral video)

टीम इंडियाच्या चाहत्यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचे स्वागत केले. चाहत्यांनी केलेलं स्वागत पाहून टीम इंडियाचे खेळाडूही चकित झाले. फॅन्स इंडिया नावाच्या ग्रुपने गाणे गाऊन टीमचे विमानतळावर स्वागत केले.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की, विराट कोहली विमानतळाच्या पायऱ्या उतरत असताना फॅन्स इंडिया ग्रुपमधील एक व्यक्ती त्याच्या स्वागतात गाणे गातो आणि सॅक्सोफोन वाजवतो. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे.

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 चा दुसरा सेमीफायनल सामना टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यात 10 नोव्हेंबरला अॅडलेडच्या मैदानावर खेळला जाणार आहे.

सामन्याच्या वेळा काय आहेत?

• न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान - 9 नोव्हेंबर, सिडनी (दुपारी 1.30)

• भारत विरुद्ध इंग्लंड - 10 नोव्हेंबर, अॅडले अॅडलेड (दुपारी 1.30)

सेमिफायनलमध्ये पोहोचलेले संघ

• ग्रुप-1: न्यूझीलंड, इंग्लंड

• गुप-2: भारत, पाकिस्तान