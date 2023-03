भारताची स्टार टेनिसपटू सानिया मिर्झा हिने निवृत्तीनंतर एक फेअरवेल पार्टी आयोजित केली होती. ज्यामध्ये अभिनेत्री फराह खानसोबत युवराज सिंग, इरफान पठाण हे माजी खेळाडू थिरकताना दिसत आहे. त्यांच्या डान्सचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. (Farah Khan dances with Sania Mirza Irfan Pathan Saina Nehwal and Yuvraj Singh on stage to Oo Antava )

सानिया मिर्झाने आयोजित केलेल्या पार्टीत महेश बाबू, एआर रहमान, नम्रता शिरोडकर, नेहा धुपिया, हुमा कुरेशी, फराह खान, युवराज सिंग, इरफान पठाण, सायना नेहवाल आणि यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती.

यादरम्यानचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यामध्ये पुष्पा या चित्रपटातील 'ऊ अंटवा' गाण्यावर युवी इरफान अन् सानिया फराह खानसोबत ठेका धरला असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

सायना नेहवालने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर सानिया मिर्झाच्या फेअरवेल पार्टीचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये फराह खान सायना मिर्झा, युवराज सिंग, इरफान पठाण आणि सायनासोबत स्टेजवर दिसत आहे. फराह त्यांना 'ऊ अंटावा'च्या डान्स मूव्ह्स शिकवताना दिसत आहे.

भारताची स्टार टेनिसपटू सानिया मिर्झा हिने रविवारी आपल्या कारकिर्दीतील निरोपाचा सामना खेळला. 5 मार्च 2023 रोजी सहा वेळा ग्रँडस्लॅम विजेती सानिया मिर्झा हैदराबादच्या लाल बहादूर टेनिस स्टेडियममध्ये अखेरचा सामना खेळताना भावूक झाली.