FIFA Drops $20 Billion Investment Plan: तीव्र विरोधानंतर इन्फांटिनो यांची माघारl वर्ल्डकपमधील नफा खासगी कंपन्यांना शेअरमध्ये विकण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला

जिनिव्हा: फुटबॉल जगतातील सर्व स्तरांतून तीव्र विरोध झाल्यानंतर फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनी नुकत्याच संपलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेतील विश्वचषकातील नफा खासगी कंपन्यांना शेअरमध्ये विकण्याची वादग्रस्त योजना बासनात गुंडाळली. .इन्फांटिनो यांच्या या विचारासाठी प्रेरित करणारे त्यांचे वरिष्ठ सल्लागार, जे व्हाइट हाउसच्या एका समितीवर होते. त्यांनी दिलेला राजीनामा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघासह युरोप व उत्तर अमेरिकेतील फुटबॉल संघटनांनी या योजनेला विरोध केल्यामुळे इन्फांटिनो यांना अखेर माघार घ्यावी लागली. विश्वकरंडक स्पर्धेतून झालेला नफा खासगी कंपन्याना शेअरच्या रूपाने विकण्याच्या या प्रस्तावामुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत..Role of Play in Indian Culture : अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ....कितीही पाठिंबा असला तरीही सुरुवातीला ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या दृष्टीने हे आता हिताचे राहिलेले नाही. आमचा उद्देश नेहमीच एकत्र आणणे आणि सुधारणा करणे हा होता आणि कायम राहील. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे नेला जाणार नाही, असे निवेदन देत इन्फांटिनो यांनी सफशेल माघार घेतली..इन्फांटिनो यांनी विश्वकरंडक स्पर्धेचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांच्या सहभागातून २० अब्ज डॉलरची कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या कंपनीत कुशनर कुटुंबाचा समावेश असणार होता; मात्र मंगळवारी या योजनेची घोषणा झाल्यापासून त्याला सातत्याने वाढता विरोध झाला. युरोपियन फुटबॉल (यूएफा) मधील ५५ सदस्य देशांनी इन्फांटिनो यांच्या योजनेच्या निषेधार्थ विश्वकरंडक आणि फिफाच्या इतर सर्व स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती..Kohlapur Tragedy: जनावरांसाठी घेतली धाव अन् आयुष्याचा उधळला डाव; निकमवाडीतील तरुणाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू.तसेच उत्तर अमेरिकाआणि आशियाई फुटबॉल महासंघानेही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. काही गोष्टी विकण्यासाठी नसतात. विश्वकरंडक हा फुटबॉलचा आहे आणि तो कायम फुटबॉलचाच राहील. युरोपचा आवाज असेपर्यंत तो कधीही विकला जाणार नाही, अशा तीव्र शब्दात ‘यूएफा’ने इन्फांटिनो यांना सुनावले आहे. फिफाचे वरिष्ठ सल्लागार सॅक्स बँकर कार्लोस कॉर्डेइरो यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी इतर वरिष्ठ फिफाच्या इतर अधिकाऱ्यांनाही या विषयावर भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.