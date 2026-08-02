क्रीडा

FIFA Drops $20 Billion Investment Plan: तीव्र विरोधानंतर इन्फांटिनो यांची माघारl वर्ल्डकपमधील नफा खासगी कंपन्यांना शेअरमध्ये विकण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला

FIFA Withdraws Controversial World Cup Profit Plan: विश्वचषक स्पर्धेतील नफा खासगी गुंतवणूकदारांना शेअरद्वारे विकण्याच्या योजनेला UEFA, आशियाई आणि उत्तर अमेरिकन फुटबॉल संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर फिफाने प्रस्ताव मागे घेतला.
FIFA Drops $20 Billion Investment Plan

FIFA Drops $20 Billion Investment Plan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिनिव्हा: फुटबॉल जगतातील सर्व स्तरांतून तीव्र विरोध झाल्यानंतर फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो यांनी नुकत्याच संपलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेतील विश्वचषकातील नफा खासगी कंपन्यांना शेअरमध्ये विकण्याची वादग्रस्त योजना बासनात गुंडाळली.

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