FIFA WC 2022: मेसी अन् रोनाल्डो अखेरचा खेळणार वर्ल्डकप?

फुटबॉल जगतातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मेसी अन् रोनाल्डो हे महान खेळाडू अखेरचा वर्ल्डकप खेळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांनी आपापल्या क्लब संघांना अनेक विजेतेपद मिळवून दिले आहेत. (FIFA World Cup 2022 Messi And Ronaldo Both Veterans Will Play The Last World Cup)

अर्जेंटिनाने 44 वर्षांपासून वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकलेली नाही. दरम्यान, दोनदा हा संघ विजेतेपदाच्या अगदी जवळ मात्र, अंतिम फेरीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या वर्षी अर्जेंटिनाने कोपा अमेरिका कप जिंकला होता. अशा स्थितीत मेस्सी अर्जेंटिनाचा 44 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर रोनाल्डोचा संघ पोर्तुगालला एकदाही विश्वचषक ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही.

त्यामुळे दोघेही विश्वचषक जिंकण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, दोघांच्या निवृत्तीची चर्चा अधिक रंगली आहे. त्यामागचे कारणही तसेच आहे.

एका मुलाखतीदरम्यान, मेस्सीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. 'मला शारीरिकदृष्ट्या चांगले वाटत आहे, मला आशा आहे की विश्वचषकापूर्वीही माझा हंगाम चांगला जाईल. ही पहिली वेळ नव्हती, दुखापतीनंतर मी पुनरागमन केले आहे आणि आता मला बरे वाटत आहे. आता मी विश्वचषकाचे दिवस मोजत आहे, जसजशी वेळ जवळ येत आहे, तसतशी अस्वस्थता वाढत आहे. अशी खंत मेस्सीने व्यक्त केली होती.

तर एका मुलाखतीमध्ये रोनाल्डोने या वर्षी कतारमध्ये होणाऱ्या फिफा विश्वचषकानंतर 2024 मध्ये होणाऱ्या युरो कपमध्येही खेळण्याची इच्छा आहे. आणि त्यानंतर निवृत्तीचा विचार करेन. असे मत त्याने व्यक्त केला आहे.

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 स्पर्धेला 20 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. कतारमध्ये यंदाचा फुटबॉल वर्ल्ड कप होणार आहे. फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन करणारा कतार हा पहिला मध्यपूर्वेतील देश आहे. यजमानपद मिळवणारा सर्वात लहान देश आहे. फुटबॉल वर्ल्डकप स्पर्धेला 1930 पासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 20 स्पर्धा झाल्या आहेत.