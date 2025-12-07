क्रीडा

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटिनाची सलामी अल्जेरियाविरुद्ध; विश्वकरंडक फुटबॉल ड्रॉ, ११ जून ते १९ जुलै स्पर्धेचा कालावधी

FIFA World Cup 2026 Draw Announced in Washington: सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा ड्रॉ भव्यदिव्य कार्यक्रमातून निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार गतविजेत्या लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना संघाची सलामी अल्जेरिया संघाविरुद्ध होणार आहे.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा ड्रॉ भव्यदिव्य कार्यक्रमातून निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार गतविजेत्या लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना संघाची सलामी अल्जेरिया संघाविरुद्ध होणार आहे.

Loading content, please wait...
fifa
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Argentina
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com