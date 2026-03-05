जिनिव्हा : या वर्षी अमेरिका, मेक्सिको व कॅनडा या देशांमध्ये फिफा विश्वकरंडक या अत्यंत मानाच्या फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे; पण विश्वकरंडकाला १०० दिवस बाकी असताना अमेरिका-इराणमधील युद्ध, मेक्सिकोमधील हिंसाचार, राजकीय तणाव व आर्थिक प्रश्न यामुळे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे..यंदाचा फुटबॉल विश्वकरंडक हा अमेरिका आणि इतर देशांतील राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होणार आहे. काही देशांवर अमेरिकेने टॅरिफ (कर) लावले आहेत, काहींवर प्रवास निर्बंध आहेत. यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकणार आहे..Big Breaking : बांगलादेशचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार, सरकारची घोषणा! भारतात न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम... .इराणने पात्रता मिळवली असली तरी तो संघ अमेरिकेत खेळायला येईल का, याबाबत अनिश्चितता आहे. अमेरिका आणि इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे..त्यानंतर इराणचे फुटबॉलप्रमुख मेहदी ताज यांनी सांगितले, की या हल्ल्यानंतर आम्ही आशेने वर्ल्डकपकडे पाहू शकत नाही. इराणने अद्याप स्पर्धेतून माघार जाहीर केलेली नाही. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये पात्र ठरलेल्या कोणत्याही संघाने माघार घेतलेली नाही. बेल्जियम, इजिप्त आणि न्यूझीलंड यांच्यासह इराण या देशाचा समावेश एकागटात आहे..तिकिटांच्या किमतींवर टीकाफिफाने ७० लाख तिकिटे विक्रीसाठी ठेवली आहेत. तिकिटांच्या किमती ८,६८० डॉलर्सपर्यंत गेल्या आहेत. त्यामुळे टीकाही होत आहे. फिफा अध्यक्ष गियानी इनफॅनटिनो यांनी १०४ सामन्यांची सर्व तिकिटे विकली गेली असल्याचा दावा केला आहे..FIFA World Cup अमेरिकेत! इराणची माघार की बंदी? स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह.फॅन फेस्ट कार्यक्रम रद्दविश्वकरंडकादरम्यान मोठ्या स्क्रीनवर सामने पाहण्यासाठी आयोजित होणारे ‘फॅन फेस्ट’ कार्यक्रम अमेरिकेत काही ठिकाणी रद्द किंवा कमी केले जात आहेत. न्यूयॉर्क/न्यू जर्सीने आपल्या शहरातील कार्यक्रम रद्द केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.