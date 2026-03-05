क्रीडा

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल विश्‍वकरंडकावर युद्ध-राजकारणाचे सावट; स्पर्धेला १०० दिवस बाकी असताना नवी आव्हाने उभी

Geopolitical Tensions Shadow FIFA 2026: अमेरिका, मेक्सिको व कॅनडामध्ये होणाऱ्या फिफा विश्‍वकरंडकाला १०० दिवस शिल्लक असताना अमेरिका-इराण युद्ध आणि हिंसाचाराचे आव्हान उभे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जिनिव्हा : या वर्षी अमेरिका, मेक्सिको व कॅनडा या देशांमध्ये फिफा विश्‍वकरंडक या अत्यंत मानाच्या फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे; पण विश्‍वकरंडकाला १०० दिवस बाकी असताना अमेरिका-इराणमधील युद्ध, मेक्सिकोमधील हिंसाचार, राजकीय तणाव व आर्थिक प्रश्‍न यामुळे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.

