क्रीडा

FIFA World Cup: पहिल्या गोलच्या आठवणी

The First Goal in FIFA World Cup History: पहिला गोल, अंतिम सामन्यातील चेंडूवरील वाद, शिस्तप्रिय प्रशिक्षक आणि पंचांच्या सुरक्षेची चिंता यामुळे ही स्पर्धा विशेष ठरली.
FIFA World Cup

FIFA World Cup

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

३ जुलै १९३०! मॉन्तेविदेओचं छोटंसं स्टेडियम ‘एस्तादियो पोसितोस’ फ्रान्सचा मिडफिल्डर ल्युसीओं लोराँ याने १९ व्या मिनिटाला मेक्सिकोविरुद्ध एक झकास व्हॉली मारली आणि फिफा विश्वकरंडक स्पर्धेतला पहिलावहिला गोल नोंदला गेला.

Loading content, please wait...
sports
fifa
Football
History