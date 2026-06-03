FIFA World Cup: पहिल्या गोलच्या आठवणी

३ जुलै १९३०! मॉन्तेविदेओचं छोटंसं स्टेडियम ‘एस्तादियो पोसितोस’ फ्रान्सचा मिडफिल्डर ल्युसीओं लोराँ याने १९ व्या मिनिटाला मेक्सिकोविरुद्ध एक झकास व्हॉली मारली आणि फिफा विश्वकरंडक स्पर्धेतला पहिलावहिला गोल नोंदला गेला..त्या वेळी कुणी फारसं लक्षही दिलं नाही. लोराँ नंतर सांगायचे, ‘कुणी काही विशेष साजरे वगैरे केले नाही, तो एक साधा गोल होता.’ पण नंतर त्यांच्या त्या गोलची नोंद इतिहासात घेतली गेली. दीर्घायुषी लोराँ ९७ वर्षांपर्यंत जगले..फुटबॉल चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! अखेर FIFA World Cup चे सामने भारतात दिसणार; कोणासोबत अन् किती रुपयांची झाली डील?.पत्नीची गाठभेट महागातशतकीय स्टेडियम बांधून तयार होताना त्याला पावसाने उशीर झाला, त्यामुळे पहिले पाच दिवस सामने अन्य स्टेडियममध्ये झाले. शेवटी उरुग्वेचा पहिला सामना पाच दिवसांनी झाला आणि तोवर त्यांच्या संघाचा सराव अत्यंत शिस्तीत चालू होता. इतका की त्यांचा गोलरक्षक आंद्रेस मझाली याने ‘मध्येच घरी जाऊन पत्नीची भेट घेतली’, या कारणास्तव संघातून काढून टाकलं. (खेळाडूंना कर्फ्यू लावला होता.) आल्बेर्तो सुप्पीसी हा उरुग्वेचा शिस्तप्रिय कोच चाणक्यनीतीसाठी प्रसिद्ध होता. अवघ्या ३१व्या वर्षी प्रशिक्षक म्हणून चषक जिंकून त्याने केलेला विश्वविक्रम (इतक्या लहान वयात विजेता प्रशिक्षक असण्याचा) आजदेखील कोणी मोडू शकला नाही..चेंडूवरून भांडणअंतिम सामन्यापूर्वी अर्जेंटिना आणि उरुग्वे यांच्यात जवळपास अर्धा तास फक्त चेंडूवरून वाद झाला. अर्जेंटिनाला हलका तर उरुग्वेला जड चेंडू हवा होता. फिफा अध्यक्ष ज्यूल्स रिमे यांनी तोडगा काढला. पहिल्या हाफमध्ये कमी वजनाचा तर दुसऱ्या हाफमध्ये जड चेंडू वापरण्यात आला. मध्यांतराला अर्जेंटिना २-१ने पुढे होतं. त्यानंतर उरुग्वेने तीन गोल केले आणि ४-२ने विजय मिळवला. उरुग्वायचे खेळाडू नंतर हसत म्हणाले, ‘आमचा चेंडूच श्रेष्ठ होता!’.रेफरींनी मागितली बंदूकपोलिस संरक्षण आणि सामन्यानंतर लगेच निघण्यासाठी जहाजाचं तिकीट या अटींवर बेल्जियमचे पंच जॉन लॉन्जेनस यांनी अंतिम सामन्यात पंचगिरी करण्यास तयार झाले. उरुग्वे-अर्जेंटिना यांच्यातला तणाव इतका टोकाला होता की लॉन्जेनस यांनी खिशात रिव्हॉल्व्हर ठेवूनच सामना चालवला. काही खेळाडूदेखील हत्यारे घेऊन खेळले, असे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.