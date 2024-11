FIH Award : हरमनप्रीत सिंग, पी आर श्रीजेश ठरले हॉकीतील सर्वोत्तम खेळाडू पुरस्काराचे मानकरी

FIH Award Winner Harmanpreet Singh and PR Sharreejesh: भारतीय हॉकीपटू हरमनप्रीत सिंग आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनकडून देण्यात येणाऱ्या हॉकीमधील सर्वोत्तम खेळाडू (FIH of the year) २०२४ पुरस्काराचा मानकरी ठरला. तर भारतीय हॉकी संघाचा माजी गोलरक्षक पीआर श्रीजेशची सर्वोत्तम गोलरक्षक पुरस्कारासाठी ( Goalkeeper Of The Year) निवड झाली. भारतीय हॉकीसाठी हा सन्मानाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. पॅरिस ऑलिम्पिक सर्धा गाजवणारे भारताचे दोन स्टार हॉकी खेळाडू यांना या पुरस्कारासाठी नामांकने मिळाली होती.