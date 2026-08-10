BADMINTON: ठाण्याच्या या बॅडमिंटन अकादमीची चर्चा थेट परदेशात! मालदीव, आयर्लंड, स्पेन अन् अमेरिकेतील खेळाडू प्रशिक्षणासाठी इथेच का येतात?

मुंबई : मागील चार दशके राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार खेळाडू घडवणाऱ्या ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत आता परदेशातील युवा खेळाडूंची पावले पडू लागली आहेत. महाराष्ट्र व देशातील कानाकोपऱ्यांमधून असंख्य खेळाडूंसोबत आता जगभरातील खेळाडूही प्रगत प्रशिक्षणासाठी ठाणे बॅडमिंटन अकादमीची निवड करीत असून, अकादमीची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी दाद मिळत आहे..मालदीवमधील अवघा १४ वर्षांचा फालाह अहमद याची मालदीव इंटरनॅशनल एक्सचेंज ट्रेनिंग प्रोग्रामअंतर्गत ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत ४० दिवसांच्या विशेष उन्हाळी प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली होती. मालदीव बॅडमिंटन संघटनेचे सचिव यांनी स्वतः आपल्या बालपणी ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत प्रशिक्षण घेतले होते. अकादमीतील प्रशिक्षणाचा स्वतःचा अनुभव आणि विश्वास लक्षात घेऊन त्यांनीच फालाह अहमदला ठाण्यात प्रशिक्षणासाठी पाठविले..VVS LAXMAN: क्रिकेटपटू मशिन नव्हेत ;दुखापतींवर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्मण यांचे प्रत्युत्तर.ठाण्यातील शास्त्रोक्त आणि दर्जेदार प्रशिक्षणानंतर फालाह अहमदने मायदेशी परतताच एधाफुशी बॅडमिंटन करंडकात उल्लेखनीय कामगिरी करीत १९ वर्षांखालील एकेरी, दुहेरी आणि मिश्र दुहेरी तसेच खुल्या गटातील मिश्र दुहेरीत सुवर्णपदके, तर खुल्या गटातील एकेरीत ब्राँझपदक पटकावत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अवघ्या दहा वर्षांच्या खेळाडूने स्वतःपेक्षा मोठ्या वयोगटात मिळविलेले हे यश ठाणे बॅडमिंटन अकादमीच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता अधोरेखित करणारे आहे..गेल्या अनेक वर्षांत ठाणे बॅडमिंटन अकादमीने भारतातील विविध राज्यांतील तसेच परदेशातील अनेक खेळाडूंना घडविण्याचे कार्य सातत्याने केले आहे. १५ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते, राष्ट्रीय विजेते, भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तसेच विविध देशांतील प्रशिक्षणार्थी घडविण्याची गौरवशाली परंपरा अकादमीने निर्माण केली आहे..या आंतरराष्ट्रीय यशामागे मुख्य प्रशिक्षक श्रीकांत वाड यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षकांच्या समर्पित टीमचे मोलाचे योगदान आहे. मयूर घाटणेकर, अक्षय देवलकर, मितेश हाजीरनीस, राजीव गणपुले, एकेंद्र दर्जी आणि प्रसेनजीत शिरोडकर हे प्रशिक्षक आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना तांत्रिक कौशल्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, सामन्याची रणनीती आणि मानसिक तयारी यांबाबत सातत्याने मार्गदर्शन करीत आहेत..AUSTRALIAN CRICKET AWARDS : ट्रॅव्हिस हेडने सलग दुसऱ्या वर्षी जिंकला मानाचा पुरस्कार! वॉर्नर, पाँटिंग, वॉटसन यांच्या पंक्तित स्थान.बोरघाडे, मुरुगन, बिजलानीचा सरावठाणे बॅडमिंटन अकादमीची वाढती आंतरराष्ट्रीय ओळख यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीतही पाहायला मिळाली. आयर्लंडमधील यती बोरघाडे आणि रुद्र बोरघाडे, स्पेनमधील चार्वी मुरुगन तसेच अमेरिकेतील सिएटल येथील अरमान बिजलानी हे युवा खेळाडू आपल्या शालेय सुट्ट्यांमध्ये प्रगत प्रशिक्षणासाठी ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत दाखल झाले. विविध देशांतील पालक आणि बॅडमिंटन संघटनांनी ठाण्यातील प्रशिक्षण व्यवस्थेवर दाखविलेला विश्वास हा अकादमीसाठी अभिमानाचा विषय असून, जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या विश्वासाची ही मोठी पावती मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.