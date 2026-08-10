क्रीडा

BADMINTON: ठाण्याच्या या बॅडमिंटन अकादमीची चर्चा थेट परदेशात! मालदीव, आयर्लंड, स्पेन अन् अमेरिकेतील खेळाडू प्रशिक्षणासाठी इथेच का येतात?

Thane Badminton Academy: ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत आता परदेशातील युवा खेळाडूही प्रशिक्षणासाठी दाखल होत आहेत. मालदीव, आयर्लंड, स्पेन आणि अमेरिकेतील खेळाडूंनी प्रगत प्रशिक्षणासाठी ठाण्याला पसंती दिली आहे.
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BADMINTON

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मागील चार दशके राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार खेळाडू घडवणाऱ्या ठाणे बॅडमिंटन अकादमीत आता परदेशातील युवा खेळाडूंची पावले पडू लागली आहेत.

महाराष्ट्र व देशातील कानाकोपऱ्यांमधून असंख्य खेळाडूंसोबत आता जगभरातील खेळाडूही प्रगत प्रशिक्षणासाठी ठाणे बॅडमिंटन अकादमीची निवड करीत असून, अकादमीची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी दाद मिळत आहे.

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