क्रीडा

FIFA World Cup 2026: फ्रान्सला संधी, पण स्पेनही सज्ज; विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आज उपांत्य फेरीची चुरस

France and Spain Set for Blockbuster World Cup Semi-Final: France vs Spain, FIFA World Cup 2026 आणि Semi Final मध्ये आज फुटबॉल चाहत्यांना हायव्होल्टेज लढत पाहायला मिळणार आहे.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दलास: फ्रान्स विरुद्ध स्पेन हा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील पहिला उपांत्य सामना उद्या होत आहे. माजी विजेत्या आणि गत उपविजेत्या फ्रान्सला विजयाची अधिक संधी आहे, पण बचावामध्ये स्पेनही कमी नाही. त्यामुळे हा सामना रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
World Cup
france
spain
fifa