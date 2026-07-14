FIFA World Cup 2026: फ्रान्सला संधी, पण स्पेनही सज्ज; विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आज उपांत्य फेरीची चुरस

दलास: फ्रान्स विरुद्ध स्पेन हा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील पहिला उपांत्य सामना उद्या होत आहे. माजी विजेत्या आणि गत उपविजेत्या फ्रान्सला विजयाची अधिक संधी आहे, पण बचावामध्ये स्पेनही कमी नाही. त्यामुळे हा सामना रंगतदार होण्याची शक्यता आहे..किलियन एम्बापे प्रमुख चेहरा असलेल्या फ्रान्सला जर्मनीनंतर सलग तिसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठण्याची संधी आहे. त्यांच्या मार्गात स्पेनचा अडथळा असला तरी अधिक पसंती त्यांनाच दिली जात आहे. हा सामना निर्धारित ९० मिनिटांच्या खेळात संपतो की जादा डावापर्यंत रंगतो याचीच उत्सुकता असेल..२०२४ मध्ये स्पेनने युरोपीयन अजिंक्यपद मिळवताना फ्रान्सचा उपांत्य फेरीत पराभव केला होता तसेच गतवर्षीच्या युएफा नेशन्स लीगच्या उपांत्य फेरीतही फ्रान्सचा पराभव केला होता. गेल्या दोन वर्षांत स्पेनने बाजी मारलेली असली तरी उद्याच्या सामन्यात फ्रान्स सर्व हिशेब चुकते करण्याची शक्यता आहे..Nagpur News : बागेत गांजा पिले... अन् तिथेच लावली झाडे? भाजप नेत्याच्या दाव्याने नागपुरात खळबळ.आक्रमक खेळ ही फ्रान्सची ताकद राहिलेली आहे. एम्बापेने पाच सामन्यांतून आठ गोल केले आहेत. एम्बापेवर फ्रान्सची भिस्त असली तरी त्यांच्याकडे ओस्माने देम्बेले हासुद्धा तेवढाच सक्षम मॅचविनर आहे. त्याने पाच गोल केले आहेत. तसेच ब्रॅडली बार्कोलाच्या नावावर दोन गोल आहेत. मिचेल ऑलिस याचे पाच असिस्ट केले आहेत. तो फ्रान्ससाठी सर्वोत्तम प्लेमेकर आहे. अशी फौज फान्सकडे आहे..अजून मोठे यश मिळवायचंय: एम्बापे२०१८च्या विजेत्या संघात मी होतो. गतवेळेस उपविजेते राहिलो होतो. त्यामुळे अजून मोठे यश मिळवायचे आहे, असे मत किलियन एम्बापेने व्यक्त केले.तीन विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धांत मिळून फ्रान्सचा हुकमी खेळाडू किलियन एम्बापे २० सामने खेळला असून, यात त्याने २० गोल केले आहेत..फायनलपूर्वीची फायनल: स्पेन प्रशिक्षकफ्रान्सविरुद्धच्या या सामन्याला अंतिम सामन्याअगोदरचा अंतिम सामना असे स्वरूप आहे, असे मत स्पेनचे प्रशिक्षक लुईस डे ला फुन्ट यांनी व्यक्त केले. फ्रान्सप्रमाणे आमचा खेळही आक्रमक आहे. पण तेवढेच सक्षम बचावातही आम्ही तरबेज आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उपांत्य फेरीत स्थान मिळवताना त्यांनी केवळ एकच गोल स्वीकारला आहे आणि हा एकमेव गोल बेल्जियमविरुद्ध झाला होता. रॉड्री पेर्डी डॅनी ओल्मो हे स्पेनची मधली फळी सक्षमपणे सांभाळत आहेत. फ्रान्सचा दबदबा असला तरी त्यांना पराभूत करण्याची क्षमता आणि आत्मविश्वास आमच्याकडे असे, असे लुईस डे ला फुन्ट म्हणाले.सामन्याची वेळ : मध्यरात्री १२.३० पासून.England Vs India: अजून सर्वोत्तम कामगिरी व्हायचीय : यास्तिका ; लॉर्ड्समध्ये शतक झळकावल्यानंतर भारतीय महिला खेळाडूचा ध्यास.आमने-सामनेएकूण लढती: ३८, स्पेन विजयी: १८, फ्रान्स विजयी १३, बरोबरी: ७फिफा विश्वकरंडकात: १ लढत, २००६ मध्ये फ्रान्स ३-१ फरकाने विजयीमागील ५ सामन्यांत एकमेकांविरुद्धयूईएफए नेशन्स लीग २०२५ उपांत्य लढत: स्पेन विजयी ५-४यूईएफए युरो कप २०२४ उपांत्य लढत: स्पेन विजयी २-१यूईएफए नेशन्स लीग २०२१ अंतिम लढत: फ्रान्स विजयी २-१मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय लढत २०१७: स्पेन विजयी २-०मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय लढत २०१४: फ्रान्स विजयी १-०.जिंकलेल्या स्पर्धाफिफा विश्वकरंडक: फ्रान्स २ (१९९८ व २०१८), स्पेन १ (२०१०)यूईएफए युरो कप: फ्रान्स २ (१९८४ व २०००), स्पेन ४ (१९६४, २००८, २०१२, २०२४)ऑलिंपिक सुवर्ण: फ्रान्स १ (१९८४), स्पेन २ (१९९२ व २०२४).फ्रान्सला संधी, पण स्पेनही सज्ज; विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आज उपांत्य फेरीची चुरसजिंकलेल्या स्पर्धाफिफा विश्वकरंडक: फ्रान्स २ (१९९८ व २०१८), स्पेन १ (२०१०)यूईएफए युरो कप: फ्रान्स २ (१९८४ व २०००), स्पेन ४ (१९६४, २००८, २०१२, २०२४)ऑलिंपिक सुवर्ण: फ्रान्स १ (१९८४), स्पेन २ (१९९२ व २०२४)विश्वकरंडक २०२६ मधील वाटचाल.फ्रान्स गट आयविरुद्ध सेनेगल विजयी ३-१विरुद्ध इराक विजयी ३-०विरुद्ध नॉर्वे विजयी ४-१राउंड ऑफ ३२ फेरीविरुद्ध स्वीडन विजयी ३-०राउंड ऑफ १६ फेरीविरुद्ध पॅराग्वे विजयी १-०उपांत्यपूर्व फेरीविरुद्ध मोरोक्को विजयी २-०एकूण कामगिरी: ६ सामने, ६ विजय, १६ गोल केले, २ गोल स्वीकारले, ४ क्लीन शीट.स्पेन गट एचविरुद्ध केप व्हेर्दे बरोबरी ०-०विरुद्ध सौदी अरेबिया विजयी ४-०विरुद्ध उरुग्वे विजयी १-०राउंड ऑफ ३२ फेरीविरुद्ध ऑस्ट्रिया विजयी ३-०राउंड ऑफ १६ फेरीविरुद्ध पोर्तुगाल विजयी १-०उपांत्यपूर्व फेरीविरुद्ध बेल्जियम विजयी २-१एकूण कामगिरी: ६ सामने, ५ विजय, १ बरोबरी, ११ गोल केले, १ गोल स्वीकारला, ५ क्लीन शीट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.