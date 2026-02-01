Australian Open Tennis: ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत रायबाकिनाने बाजी पलटवली; अंतिम सेटमध्ये ०-३ पिछाडीवरून विजेतेपद

मेलबर्न: दोन वर्षांपूर्वी येथेच झालेल्या पराभवाची परतफेड करताना एलिना रायबाकिनाने अव्वल मानांकित आर्यना सबालेंकाचा चुरशीच्या सामन्यात ६-४, ४-६, ६-४ असा पराभव केला आणि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत महिला विभागाचे विजेतेपद मिळवले. अंतिम सेटमध्ये ०-३ अशा पिछाडीवरून रायबाकिनाने बाजी पलटवली..Sunetra Pawar Deputy CM: धाराशिवची लेक ठरली पहिली उपमुख्यमंत्री; सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर नागरिकांच्या भावना.दोन तास १८ मिनिटे रंगलेल्या या सामन्यातील विजय सबालेंकाच्या दृष्टिपथात आला होता, परंतु निर्णायक क्षणी तिच्याकडून चुका झाल्या आणि या संधीचा फायदा घेत रायबाकिनाने आपले दुसरे ग्रँड स्लॅम विजेतेपद मिळवले. २०२२ मध्ये तिने विम्बल्डन स्पर्धा जिंकली होती..सबालेंका ७५ आठवडे जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी राहिली असून, विशेषतः हार्ड कोर्टवर तिचे वर्चस्व कायम आहे. हार्ड कोर्टवरील तिचा हा सलग सातवा ग्रँड स्लॅम अंतिम सामना होता. अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याच्या वाटेवर प्रवास करताना रायबाकिनाने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची इगा स्वियतेक आणि सहाव्या मानांकित जेसिका पेगुलाला पराभूत केले. .Beed Crime: परळीत नातवाने घेतला आजोबांचा जीव; पोलिसांकडून घटनेचा छडा, दारूसाठी पैसे न दिल्याने कृत्य!.ती आता अव्वल -१० खेळाडूंविरुद्ध सलग १० सामने जिंकणारी खेळाडू ठरली आहे. उपउपांत्यपूर्व फेरीपासून प्रत्येक फेरीत तीन अव्वल-१० खेळाडूंना हरवत विजेतेपद जिंकणारी ती २०१९ नंतरची पहिली खेळाडू ठरली आहे. विम्बल्डननंतर रायबाकिना शानदार फॉर्ममध्ये असून, त्या कालावधीत तिच्या ३८ विजयांची नोंद आहे आणि मागील २१ सामन्यांत ती फक्त एकदाच पराभूत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.