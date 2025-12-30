Cristiano Ronaldo : एक हजार गोल करण्याचे लक्ष्य; पोर्तुगालच्या महान फुटबॉलपटूचे ध्येय

दुबई - पोर्तुगालचा महान खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याला फुटबॉलच्या रणांगणात एक हजार गोल करावयाचे आहेत. हेच ध्येय त्याने आगामी काळात डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने आपले ध्येय दुबई येथील ग्लोब सॉकर पुरस्कार सोहळ्याप्रसंगी बोलून दाखवले. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याच्या वक्तव्यानंतर तो अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको येथे होत असलेल्या विश्वकरंडकात पोर्तुगाल संघाचे प्रतिनिधित्व करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा सध्या अल नसार या क्लबमधून खेळत आहे. सौदी प्रो लीग या फुटबॉल स्पर्धेमध्ये तो या क्लबचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. शनिवारी झालेल्या लढतीत त्याने दोन गोल केले. याचसह त्याने आपल्या कारकिर्दीतील गोलांची संख्या ९५६वर नेली. आता एक हजार गोल करण्यासाठी त्याला आणखी ४४ गोल करावे लागणार आहेत.दुबई येथील पुरस्कार सोहळ्यामध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याची मिडल इस्ट या विभागातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू म्हणून निवड करण्यात आली. याप्रसंगी त्याने विश्वास व्यक्त करताना म्हटले की, माझी कारकीर्द संपवण्याआधी एक हजार गोल करावयाचे आहेत. दुखापतीला दूर ठेवल्यास मला माझे लक्ष्य गाठता येणार आहे..अधिक करंडक पटकवायचेतख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला की, मी मिडल इस्टमध्ये खेळत असलो किंवा युरोपमध्ये खेळत असलो किंवा इतरत्र कुठेही खेळत असलो, मी फुटबॉल खेळण्याचा आनंद घेत असतो. मला अधिकाधिक करंडक जिंकावयाचे आहेत. माझे लक्ष्य एक हजार गोल करण्याचे आहे. मी यापुढेही खेळत राहणार आहे..वय वर्षे ४१ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याचे सध्याचे वय ४० आहे. पुढील वर्षी अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको येथे फुटबॉल विश्वकरंडक होणार आहे. तोपर्यंत ख्रिस्तियानो रोनाल्डो ४१ वर्षांचा होणार आहे. वयाच्या ४१व्या वर्षीही तो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल लढत खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. ही बाब लक्षणीय आहे..पोर्तुगालचा के गटात समावेशख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाचा विश्वकरंडकासाठी के गटात समावेश करण्यात आला आहे. या गटामध्ये पोर्तुगाल या देशासह उझबेकिस्तान व कोलंबिया या देशांसह पात्रता फेरीतील आणखी एका देशाचा समावेश आहे..रोनाल्डो, मेस्सी अव्वल दोन स्थानांवरफुटबॉल जगतामध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डो व लियोनेल मेस्सी हे खेळाडू पहिल्या दोन क्रमांकावर आहेत. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने ९५६ गोल करीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. अर्जेंटिनाचा लियोनेल मेस्सी याने ८९६ गोलांसह दुसरे स्थान मिळवले आहे. ब्राझीलचे महान दिवंगत खेळाडू पेले ७६२ गोलांसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.