Hajare Karandak : विराट कोहलीचे सरावाला प्राधान्य; दिल्लीसाठी तिसरा सामना खेळणार

विराट कोहली दिल्ली संघासाठी विजय हजारे करंडकातील तिसरा सामना खेळणार.
नवी दिल्ली - विराट कोहली व त्याचा व्यावसायिकपणा सर्वश्रुत आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेआधी आपला फलंदाजी फॉर्म कायम राहावा यासाठी त्याने विजय हजारे करंडकातील आणखी एका सामन्यात खेळण्याला प्राधान्य दिले आहे.

