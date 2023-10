Hardik Pandya Out Of India Match Against New Zealand : भारताचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या 22 ऑक्टोबर रोजी धर्मशाला येथे होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या भारताच्या पुढील सामन्यातून बाहेर पडला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अपडेट जारी केले आहे.

हार्दिकच्या तब्येतीचे अपडेट देताना बीसीसीआयने सांगितले की, पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर बांगलादेश विरुद्ध भारताच्या सामन्यादरम्यान टीम इंडियाचा उपकर्णधार हार्दिक पांड्याला दुखापत झाली.

बीसीसीआयने पुढे सांगितले की, अष्टपैलू खेळाडूला स्कॅनसाठी नेण्यात आले असून त्याला विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला आहे. तो बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाच्या सतत देखरेखीखाली असेल. 20 ऑक्टोबर रोजी तो संघासोबत धरमशालाला जाणार नाही. आता तो थेट लखनऊ येथे संघात सामील होईल जिथे भारताचा सामना इंग्लंडविरुद्ध आहे.

बीसीसीआयच्या या ट्वीटनंतर कर्णधार रोहित शर्माला नक्कीच टेन्शन आला असणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यासाठी संघ व्यवस्थापनाला त्याचा बदली खेळाडू आणि टीम कॉम्बिनेशन याबाबत खूप विचार करावा लागणार आहे.

हार्दिक पांड्या न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार नाही, याची पुष्टी बीसीसीआयने केली आहे. त्यामुळे टीम कॉम्बिनेशन बद्दल बोलायचं झालं तर, शार्दुलला विश्रांती दिली जाऊ शकते आणि वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीला खेळवले जाऊ शकते, कारण धर्मशालाची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी उपयुक्त आहे.

त्याचवेळी हार्दिकच्या जागी सूर्यकुमार यादवला संधी मिळू शकते. या कॉम्बिनेशन नुसार भारताकडे रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, राहुल आणि सूर्याच्या रूपाने सहा फलंदाज असतील. त्याचबरोबर जडेजाच्या रूपाने एक अष्टपैलू खेळाडू असेल. शमी, बुमराह आणि सिराजच्या रूपाने तीन स्पेशालिस्ट वेगवान गोलंदाज आणि कुलदीपच्या रूपात एक स्पेशालिस्ट फिरकी गोलंदाजही असेल.