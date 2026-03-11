Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याविरोधात पुणे पोलिसात तक्रार; तिरंग्याचा अवमान केल्याचा आरोप

Pune Latest News: भारताचा स्टार खेळाडू हार्दिक पांड्या याच्याविरोधात पुणे पोलिसात तक्रार देण्यात आलेली आहे. वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आलाय. या तक्रार अर्जावर पोलिस काय निर्णय घेतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अॅड. वाजिद खान यांनी तक्रार दिली आहे. हार्दिक पांड्याने अंतिम सामना संपल्यानंतर तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप करत तिरंगा परिधान करून आक्षेपार्ह कृत्य केल्याचं म्हटलंय..T20 World Cup नंतरही भारतात अडकलेले वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिकेचे अखेर मायदेशी परतणार; ICC कडून तिकीटांची सोय.भारताने टी-२० वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर हा प्रकार घडला होता. राष्ट्रीय गौरव अवमान अधिनियम कायद्याअंतर्गत पांड्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. वकील वाजिद खान यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल करत सोबत व्हिडिओ जोडले आहेत..दरम्यान, भारतीय संघाने ८ मार्च रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास घडवला. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा जगातील पहिला संघ ठरला.. घरच्या मैदानावर आतापर्यंत एकाही संघाला वर्ल्ड कप उंचावता आलेला नव्हता, तो पराक्रम भारताने करून दाखवला. भारताचा जलदगती गोलंदाज अर्शदीप सिंग याच्यावर आयसीसीने दंडात्मक कारवाई केली. त्याला मॅच फीमधील १५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या फायनल आयसीसीचा लेव्हल १ चा नियम त्याने मोडला. अर्शदीपने खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.९ चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.