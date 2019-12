लवकरच जवळच्या स्टेडियममध्ये! काय? बघा तुम्हीच 

मुंबई : भारतीय संघाला सध्या दुखापतींचे ग्रहण लागले आहे. जसप्रित बुमरा, हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, दिपक चहर असे अनेक गोलंदाज सध्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे. त्यांच्या पुनरागमाची सर्वांनाच चिंता असताना भारतीय क्रिकेटप्रेमांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे.

भारताचा अष्टपैलू हार्दिक पंड्या सध्या पुनरागमनासाठी जोरदार तयारी करत असून तो लवकरच आपल्याला संघात खेळताना दिसू शकतो. काही दिवसांपूर्वी त्याने जिममधील ट्रेनिंगचा व्हिडिओ टाकला होता. त्यानंतर आता त्याने मुंबईतील शरद पवार अकादमीमध्ये सराव करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

Coming soon, near you pic.twitter.com/4eQjPU1Ma3

— hardik pandya (@hardikpandya7) December 19, 2019