India vs SA World Cup: सुटलेल्या झेलांचा फटका : हरमनप्रीत कौर; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर भारतीय कर्णधाराची निराशा

मँचेस्ट: भारतीय महिला क्रिकेट संघाला रविवारी दक्षिण आफ्रिकन संघाकडून हार पत्करावी लागली. यामुळे आता टी-२० विश्वकरंडकात उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा मार्ग खडतर बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने पराभवाचे खापर सुमार क्षेत्ररक्षणावर फोडले. भारतीय खेळाडूंनी क्षेत्ररक्षणात सुमार कामगिरी केली. झेल सोडले. याचा फटका आम्हाला बसला, असे स्पष्ट अन् परखड मत तिने याप्रसंगी व्यक्त केले. .दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयात मेरीझेन काप हिने ४५ चेंडूंमध्ये नाबाद ८१ धावांची खेळी साकारत मोलाचा वाटा उचलला. तिचे दोन झेल सोडण्यात आले. राधा यादव हिच्याकडून हे झेल सुटले. याबाबत हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, मेरीझेन काप हिने सामन्याला कलाटणी देणारी खेळी साकारली. तिला दोन जीवदानही मिळाले. तिचे दोन झेल निर्णायक क्षणी आमच्याकडून सोडण्यात आले..Solapur Mumbai flight: सोलापूर-मुंबई विमानसेवा १ सप्टेंबरपासून होणार सुरू; कंपनीकडून दिलासा, सप्टेंबर महिन्यातील सोलापूर ते मुंबई प्रवासासाठी तिकीट बुकिंग सुरू.श्री चरणी व शेफाली वर्मा या दोघींनी छान गोलंदाजी केली. मात्र, क्षेत्ररक्षणात योग्य ते सहकार्य लाभले नाही. मात्र, या लढतीदरम्यान खूप काही शिकायला मिळाले. अनेक सकारात्मक क्षण अनुभवता आले आहेत. असेही अनेक प्रसंग आले आहेत, जिथे मला खंबीर राहावे लागले. आता सकारात्मक राहण्याची आणि आगामी सामन्यांमध्ये काय करायचे याचा विचार करण्याची वेळ आहे. आशा आहे की, पुढच्या सामन्यांमध्ये आम्ही अधिक चांगली कामगिरी करू..भागीदारी महत्त्वाची ठरलीमेरीझेन काप हिने ताझमिन ब्रिट्स हिच्यासोबतची ९७ धावांची भागीदारी महत्त्वाची ठरली असे संबोधले. ती म्हणाली, भारत हा अव्वल दर्जाचा संघ आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धचा सामना नेहमीच आव्हानात्मक असतो. धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीला कठीण चेंडूंचा सामना करावा लागला. मात्र, ताझमिन ब्रिट्स हिच्यासोबतची भागीदारी निर्णायक ठरली. आमच्या संघामध्ये आक्रमक फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंची कमी नाही. तरीही एकापेक्षा जास्त विकेट झटपट गमावले असते, तर आमची चिंता वाढली असती. त्यामुळे संयम राखून फलंदाजी केली..Lucknow Fire : लोक जळत होते, खिडकी फोडली अन् पाईपच्या साहाय्याने खाली उतरली... लखनऊ आगीतील युवतीची वेदनादायक कहाणी.लॉराकडून कापच्या फलंदाजीचे कौतुकदक्षिण आफ्रिकन संघाची कर्णधार लॉरा वुल्फार्ट हिने मेरीझेन कापच्या फलंदाजीचे कौतुक केले. तिने स्तुती करताना म्हटले की, धावांचा पाठलाग सुरू होता तेव्हा आम्ही सर्व बेंचवर चिंताग्रस्त अवस्थेत होतो. कठीण परिस्थितीमधून आमचा संघ विजयी झाला ही वाखाणण्याजोगी बाब आहे. मेरीझेन काप हिने सर्वोत्तम खेळी साकारली. मेरीझेन कापसारखी खेळाडू आमच्या संघात आहे, ही आनंदाची बाब आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.