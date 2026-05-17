महेंद्र गायकवाड ठरला बाहुबली; हिंद केसरीत महाराष्ट्राच्या मल्लांची विजयी घोडदौड

अशोक निंबाळकरसिद्धार्थ लाटकरसातारा : हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेचा दुसरा दिवस गाजवला तो हरियाना, दिल्ली व महाराष्ट्राच्या मल्लांनी. महाराष्ट्राच्या ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी तथा एसीपी विजय चौधरी, महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ, उपमहाराष्ट्र केसरी महेंद्र गायकवाड, रविराज चव्हाण यांनी विजयी घोडदौड सुरूच ठेवली..गदेसाठीचा प्रबळ दावेदार दिल्लीच्या अनिरुद्धनेही एकतर्फी विजय मिळवला. जयदीप पाटील याची कुस्तीही नेत्रदीपक ठरली. महाराष्ट्राच्या मुलींनी नेत्रदीपक कामगिरी केली. येथे ५२व्या हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी प्रेक्षणीय कुस्त्या झाल्या. भारतीय शैली कुस्ती महासंघाच्या मान्यतेने राजेश्वर प्रतिष्ठान व सातारा तालीम संघाने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे..Sports News: नाशिकचा हर्षवर्धन केसरी विजेता; महाराष्ट्र केसरी कुस्ती;सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड पुन्हा उपविजेता.हिंद केसरी गटात सायंकाळच्या सत्रात सुभाष कुलवंत (हिमाचल प्रदेश) विरुद्ध जयदीप पाटील (करमाळा, महाराष्ट्र) यांच्यातील लढत उत्कंठवर्धक झाली. कुलवंतने धोबी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जयने तो डाव धुडकावून दोन गुण घेतले. .पुन्हा डेंजर पोजिशनला नेत तांत्रिक गुणांवर जयने (११ विरुद्ध ०) विजय मिळवला.महाराष्ट्राच्या विक्रम भोसले व कर्नाटकचा लक्ष्मण यांच्या लढतीकडेही कुस्तीप्रेमींचे लक्ष लागले होते. विक्रमने पहिल्या चाळीस सेकंदातच ढाक डाव लावून त्याला खाली खेचले. त्यात चार अधिक चार असे आठ गुण घेत विजयाकडे कूच केली..महाराष्ट्राला मिळणार १०वा 'हिंद केसरी'? 'या' ८ मल्लांवर अवघ्या राज्याची नजर!, महाराष्ट्राचे ९ हिंद केसरी पैलवान,पाहा संपूर्ण यादी.मुलींचाही पुरुषार्थमुलींच्या ५२ किलो वजन गटात महाराष्ट्राच्या पूजाने हिमाचल प्रदेशच्या रिया ठाकूरचा ६ विरुद्ध १ गुणांनी पराभव करीत उपांत्य फेरी गाठली. सुरुवातीपासून तिने आक्रमण करीत आगेकूच केली. आकांक्षा जाधव व हरियानाच्या मीनूमध्ये लढत रंगली. आकांक्षाने एकतर्फी जय मिळवला. तीही उपांत्य फेरीत गेली. ४८ किलो गटात महाराष्ट्राच्या गौरी पाटील व अनुष्का हापसे यांनी उपांत्य फेरीत गेल्या. गायत्री सोनत हिने ५६ किलो वजन गटात तसेच तन्वी मगदूम हिने विजयी घोडदौड कायम ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.