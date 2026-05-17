महेंद्र गायकवाड ठरला बाहुबली; हिंद केसरीत महाराष्ट्राच्या मल्लांची विजयी घोडदौड

Maharashtra Hind Kesari: साताऱ्यातील हिंद केसरी २०२६ कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मल्लांनी दमदार कामगिरी करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. एसीपी विजय चौधरी, महेंद्र गायकवाड आणि महिला मल्लांनी उपांत्य फेरीत धडक मारत महाराष्ट्राची ताकद दाखवून दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
अशोक निंबाळकर

सिद्धार्थ लाटकर

सातारा : हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेचा दुसरा दिवस गाजवला तो हरियाना, दिल्ली व महाराष्ट्राच्या मल्लांनी. महाराष्ट्राच्या ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी तथा एसीपी विजय चौधरी, महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ, उपमहाराष्ट्र केसरी महेंद्र गायकवाड, रविराज चव्हाण यांनी विजयी घोडदौड सुरूच ठेवली.

