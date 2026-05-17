आज साताऱ्यात ठरणार ५२ वा 'हिंद केसरी'! कोण मारणार बाजी? सकाळी सेमीफायनल तर सायंकाळी महालढत

Satara Ready for Hind Kesari Grand Finale : येथील छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या कुस्ती स्पर्धेतील ५२ वा हिंद केसरी आज (रविवारी) ठरणार आहे. सकाळी उपांत्य फेरीतील लढती होतील, तर सायंकाळी महिला-पुरुषांच्या गटातील मुख्य लढती होणार आहेत..तत्पूर्वी शनिवारी सायंकाळी महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळने दिमाखात चौथ्या फेरीत धडक मारली. त्याने दिल्लीच्या दीपांशूवर एकतर्फी विजय मिळवला. रविराज चव्हाणने हरियाणाच्या रोहित मोरचा पराभव केला. गोपाल यादव व किशनकुमार (दोघेही उत्तर प्रदेश) यांच्यात झालेल्या लढतीत गोपालने किशनला नमवले. या सर्वांनी चौथी फेरी गाठली. जय पाटीलला मात्र पराभवास सामोरे जावे लागले..महाराष्ट्राला मिळणार १०वा 'हिंद केसरी'? 'या' ८ मल्लांवर अवघ्या राज्याची नजर!, महाराष्ट्राचे ९ हिंद केसरी पैलवान,पाहा संपूर्ण यादी.महिलांच्या ६२ किलो वजन गटात प्रगती गायकवाडने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. एनसीआरच्या रजतनेही सुवर्ण कामगिरी केली. त्याने दिल्लीच्या लक्षला हरवले. पृथ्वीराजने नावाप्रमाणेच कुस्ती केली. त्याने पहिल्या चार मिनिटांत आघाडी घेतली. पहिल्या तीस सेकंदाच त्याने दीपांशूचा एकेरी पट काढून गुणांचे खाते खोलले..नंतर भारंदाज डावावर त्याने आघाडी वाढवत नेली. मात्र, दीपांशूनेही त्याला चांगलेच झुंजवले. नऊ मिनिटांपर्यंत त्याने टक्कर दिली. मात्र, पृथ्वीराजने एकेरी पटावर दोन गुण घेत तांत्रिक (१२ गुण) चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. उत्तर प्रदेशच्या गोपालची कुस्तीही नेत्रदीपक होती. तो महाराष्ट्र केसरी नरसिंग यादव यांच्या घरातील मल्ल आहे..रविराज आणि रोहित हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय पदकविजेते आहेत. ही लढत तुल्यबळ होती. मात्र, रविराजने यात बाजी मारली. जय पाटील व हरियाणाच्या विपीन यांच्यातील कुस्तीने डोळ्याचे पारणे फेडले. पहिल्या अडीच मिनिटांत विपीनने आघाडी घेतली. त्याने सहा गुण घेतले. जयला खातेही खोलता आले नाही. मात्र, चौथ्या मिनिटाला जयने बॅक थ्रो मारला. त्यात त्याने चार गुणांची कमाई केली. पुन्हा खेमे डावावर दोन गुण घेतले. मध्यंतराला सहा विरुद्ध सात असे गुण होते. त्यानंतर पहिल्याच मिनिटांत विपीनने जयला चीतपट केलं. आज (रविवारी) सकाळी विविध वजनी गटातील महिलांच्या अंतिम फेरीतील सामने होतील. सायंकाळी हिंद केसरी किताबासाठी लढत होणार आहे..महेंद्र गायकवाड ठरला बाहुबली; हिंद केसरीत महाराष्ट्राच्या मल्लांची विजयी घोडदौड.विजय विरुद्ध विक्रमरात्री उशिरा विक्रम भोसले व विजय चौधरी या महाराष्ट्राच्या मल्लांमध्येच लढत झाली. विक्रमला ॲक्टिव्हिटीचा इशारा मिळाला. त्यात गुण न घेता आल्याने प्रतिस्पर्धी विजयला आपोआप गुण मिळाला. मध्यंतराला काही सेकंद बाकी असताना विजयने सलग दोनदा दुहेरी पटावर दोन- दोन गुण घेतले. पहिल्या फेरीअखेर गुणफलक पाच विरुद्ध शून्य झाला. विक्रमने पटाला जाऊन डाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विजयने तो धुडकावून गुणांची आघाडी कायम ठेवली. त्याने विक्रमला एकही गुण घेऊ दिला नाही. तिसऱ्या फेरीत महेंद्रला बाय मिळाल्याने तो चौथ्या फेरीत पोचला.