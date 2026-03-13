ठाणे जिल्हा कबड्डी स्पर्धा : होतकरू अ, जय भारत स्पोर्टस् महिला संघांची उपांत्य फेरीत धडक

ठाणे :- होतकरू - अ, जय भारत स्पोर्टस् यांनी ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी "खासदार चषक" कबड्डी स्पर्धेच्या महिला गटात उपांत्या फेरी गाठली. कळवा, खारेगाव, ठाणे(प.) येथील खारलँड मैदान, सह्याद्री हायस्कुलच्या समोरील मैदानात सुरु असलेल्या महिलांच्या उपांत्यापूर्व सामन्यात होतकरू-अ संघाने समर्थ मंडळाचा प्रतिकार ४२-२४ असा संपवीला. पूर्वार्धात अत्यंत चुरशीने खेळलेल्या या सामन्यात २१-१७ अशी आघाडी होतकरू संघाकडे होती..उत्तरार्धात मात्र २लोण देत होतकरूने सामना सहज आपल्या बाजूने झुकवीला. वेदिका वावेकर, रिया पाटकर यांच्या झंझावाती चढाया त्याला श्रुती मेनेची मिळालेली बचावाची साथ त्यामुळे होतकरूने ही किमया केली. श्री समर्थच्या शरयू सानप, प्रतिक्षा बनसोडे यांनी पूर्वार्धात तोडीसतोड लढत देत चूरस निर्माण केली. उत्तरार्धात मात्र त्या ढेपाळल्या..दुसऱ्या उपांत्यापूर्व सामन्यात जय भारत स्पोर्टस् ने नव तरुण मंडळाचे आव्हान २६-१७ असे परतवून लावले. प. डावात तेजश्री पाटेकर, श्रेया गावडे, समृद्धी महागडे यांच्या चढाई पकडीच्या खेळाने लोण देत १६-०४ अशी आघाडी घेणाऱ्या जय भारतला दू. डावात विजयासाठी चांगलेच झुंजविले. दुसऱ्या डावात नव तरुणच्या वैभवी कासार, रिबीका गावीत यांनी तुफानी खेळ करीत सामन्यात रंग भरला. इतर सामन्यात ओम् वर्तकनगरने छत्रपती शिवाजी, डोंबिवलीला ४१-१८, रा. फ. नाईकने संघर्ष मंडळाला २६-२४, ज्ञानशक्ती युवाने अश्वमेघ स्पोर्टस् ला ३२-१७ असे पराभूत करीत उपांत्यापूर्व फेरीत प्रवेश केला..पुरुषांच्या पहिल्या फेरीत गोल्डन स्पोर्टस् ने एकता संघाला २६-२४ असे, भाऊ स्पोर्टस् ने मातृभूमीला २३-१९, श्री विठ्ठलने राज मंडळाला ३८-१२, सोनदेवी मंडळाने भारत स्पोर्टस् ला ३४-२५ असे पराभूत करीत दुसरी फेरी गाठली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.