क्रीडा

ठाणे जिल्हा कबड्डी स्पर्धा : होतकरू अ, जय भारत स्पोर्टस् महिला संघांची उपांत्य फेरीत धडक

पुरुषांच्या पहिल्या फेरीत गोल्डन स्पोर्टस् ने एकता संघाला २६-२४ असे, भाऊ स्पोर्टस् ने मातृभूमीला २३-१९, श्री विठ्ठलने राज मंडळाला ३८-१२, सोनदेवी मंडळाने भारत स्पोर्टस् ला ३४-२५ असे पराभूत करीत दुसरी फेरी गाठली.
Thane District Kabaddi Tournament

Thane District Kabaddi Tournament

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ठाणे :- होतकरू - अ, जय भारत स्पोर्टस् यांनी ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या जिल्हा अजिंक्यपद निवड चाचणी "खासदार चषक" कबड्डी स्पर्धेच्या महिला गटात उपांत्या फेरी गाठली. कळवा, खारेगाव, ठाणे(प.) येथील खारलँड मैदान, सह्याद्री हायस्कुलच्या समोरील मैदानात सुरु असलेल्या महिलांच्या उपांत्यापूर्व सामन्यात होतकरू-अ संघाने समर्थ मंडळाचा प्रतिकार ४२-२४ असा संपवीला. पूर्वार्धात अत्यंत चुरशीने खेळलेल्या या सामन्यात २१-१७ अशी आघाडी होतकरू संघाकडे होती.

Loading content, please wait...
Thane
sports
Kabaddi player

Related Stories

No stories found.