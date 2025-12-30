Melbourne Stadium : मेलबर्न स्टेडियमची खेळपट्टी खराब - आयसीसीचा शेरा

क्रीडा

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काऊन्सिल (आयसीसी) यांच्याकडून एमसीजीच्या खेळपट्टीवर ताशेरे ओढण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
दुबई - ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड यांच्यामधील ॲशेस कसोटी मालिकेतील चौथा सामना मेलबर्न (एमसीजी) येथे पार पडला. हा कसोटी सामना दोन दिवसांतच आटोपला. त्यामुळे चोहोबाजूंनी एमसीजीच्या खेळपट्टीवर टीका करण्यात आली.

