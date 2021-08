IND vs ENG: अश्विन अजूनही संघाबाहेरच! पाहा भारताचे Playing XI

Ind vs Eng 3rd Test at Leeds: विराटने टॉस जिंकला; भारताची प्रथम फलंदाजी

Ind vs Eng 3rd Test at Leeds: पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील (Ind vs Eng Test Series) तिसऱ्या कसोटीत भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने (Virat Kohli) नाणेफेक (Toss) जिंकली आणि प्रथम फलंदाजीचा (Batting First) निर्णय घेतला. २००२ नंतर तब्बल १९ वर्षांनंतर भारतीय संघ या मैदानावर कसोटी सामन्यासाठी उतरला आहे. गेल्या काही वर्षात हे मैदान गोलंदाजीसाठी पोषक (Bowling Friendly) असल्याने या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणे हा धाडसी निर्णय असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. बहुचर्चित खेळाडू रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) याला अद्यापही संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. रविंद्र जाडेजाकडून (Ravindra Jadeja) या सामन्यात गेल्या दोन सामन्यांपेक्षा जास्त षटके टाकली जातील असे विराटने सांगितले असल्याने जाडेजाच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. भारतीय संघाने गेल्या सामन्यानंतर संघात कोणताही बदल केलेला नाही. इंग्लंडने (England) मात्र संघात दोन बदल केले आहेत.

असा आहे भारताचा संघ

भारतीय संघ गेल्या सामन्याप्रमाणेच या सामन्यातही मैदानावर उतरला आहे. अश्विन किंवा सूर्यकुमार यांना संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. इंग्लंडकडून मात्र दुखापतग्रस्त मार्क वूडच्या जागी ओव्हरटर्नला संधी देण्यात आली आहे. तसेच, सलामीवीर डॉम सिबलीला संघाबाहेर करण्यात आले असून त्याच्या जागी डेव्हिड मलानला संघात स्थान देण्यात आले आहे.