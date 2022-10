IND vs PAK: 'बीवी पाकिस्तानी लेकिन दिल है हिंदुस्तानी' ; चाहत्याचा फोटो व्हायरल

टी२० विश्वचषकाचा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात महामुकाबला सुरु असून मेलबर्नमध्ये रविवारी (२३ ऑक्टोबर) भारतीय संघाने संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आणि पाकिस्तानला 159 धावातच रोखले. दरम्यान, एका चाहत्याचा फोटो व्हायरल होताना दिसत आहे. त्याफोटोमध्ये त्याने घातलेली जर्सी ही विशेष चर्चेत आली आहे. 'बीवी पाकिस्तान लेकिन दिल है हिंदुस्तानी' अस म्हणत त्या चाहत्याने निम्मी निम्मी जर्सी परिधान केली आहे.(IND vs PAK Man came from America to watch the match in half - half jerseys Biwi Pakistani, Par Dil Hai Hindustani )

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा हायहोल्टेल सामना मेलबर्न येथे खेळवण्यात येत आहे. दरम्यान, एक चाहता चांगलाच चर्चेत आला आहे. मेलबर्नच्या स्टेडिअममध्ये एका असा फॅन पोहोचला, ज्याने अर्धी जर्सी भारताची घातलेली तर अर्धी पाकिस्तानची. त्याला असे का केले असे विचारले असता, त्याने माझी पत्नी पाकिस्तानची असून मी भारतीय आहे.

आणि अमेरिकेहून मी ऑस्ट्रेलियाला भारताला सपोर्ट करण्यासाठी पोहोचलो आहे, असे त्याने सांगितले. 'मेरी बीवी पाकिस्तानी, पर दिल है हिंदुस्थानी', असे या व्यक्तीने म्हटलं आहे. तसेच, पत्नीने परवानगी दिलीय त्यामुळेच मी हा शर्ट घातला असल्याचेही त्याने यावेळी सांगितले.

2021 टी20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानने पाकिस्तानचा 10 विकेटने पराभव केला होता. या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी टीम इंडिया प्रयत्न करेल.स्थानिक वेळेनुसार हा सामना सायंकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू होणार होता, मात्र दुपारपासूनच चाहते तेथे पोहोचू लागले आहेत.