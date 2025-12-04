क्रीडा

IND vs SA: शतक झळकावल्यावर विराट कोहलीचा मैदानावर नागीण डान्स, Video होतोय तुफान व्हायरल

Virat Kohli Dance Viral Video: रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहलीचा नागीण डान्स तुफान व्हायरल झाला आहे. त्याच्या फॅन्सनी कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे.
Virat Kohli

Virat Kohli Dance Viral Video

Puja Bonkile
Updated on

viral video: बुधवारी भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत 4 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण तरी बुधवारी रायपूरचे मैदान भारतासाठी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड या दोन फलंदाजांनी शतके करत गाजवले. विराटने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मने जिंकली. या मॅच दरम्यान विराट कोहलीचा एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. विराट दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमासमोर पहिले पंजाबी स्टाइल भांगडा आणि नंतर नागीण डान्स करतांना दिसला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

व्हायरल झालेला व्हिडिओ इंस्टावर meme.thekaa या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की विराट कोहली पंजाबी स्टाइलमध्ये भांगडा करत आहे नंतर त्याचा नागीण डान्स पाहायला मिळत आहे. विराटचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. तसेच विराटचा हा व्हिडिओ पाहून त्याचे चाहते देखील आनंदी झाले आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की," हे देवा या व्यक्तीला नेहमी आनंदी ठेव, बाकी सर्व ठीक आहे"

या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजने लिहिले की 'चिकू', तर दुसऱ्याने कमेंट केली की 'अब क्या करेंगा' तर अनेक नेटकऱ्यांनी हार्ट शेप आणि स्मायली इमोजी दिले आहेत.

विराट कोहलीचे हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे सातवे वनडे शतक ठरले असून तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही सर्वाधिक वनडे शतके करणारा खेळाडू आहे.

