Suryakumar Yadav: 666666666... चेंडू 16 अन् धावा 82 सूर्या म्हणजे विषयाचं संपला!

By

Suryakumar Yadav Record : वर्ष बदलले पण सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजीचा अंदाज नाही. टीम इंडियाच्या स्टार बॅट्समनने 2022 चा तांडव सुरू ठेवला आणि आणखी एक धडाकेबाज शतक ठोकले आहे. राजकोटमध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक टी-20 सामन्यात सूर्यकुमार यादवने केवळ 45 चेंडूत आपल्या टी-20 कारकिर्दीतील तिसरे शतक झळकावले. अशाप्रकारे अवघ्या 6 महिन्यांत सूर्याने पहिल्या शतकानंतर टी-20 मधील तिसरे शतक झळकावले. यासह सूर्यकुमार टी20 मध्ये तीन शतके झळकावणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला आहे.

2022 मध्ये टी-20 इंटरनॅशनलमध्ये हजाराहून अधिक धावा करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवची 2023 ची सुरुवात चांगली झाली नाही. मुंबईतील पहिल्या टी-20 सामन्यात तो स्वस्तात बाद झाला. मात्र, सूर्याला पुनरागमन करण्यास वेळ लागला नाही आणि त्याने पुण्यातील दुसऱ्या टी-20 सामन्यात झटपट अर्धशतक झळकावले. तिसऱ्या सामन्यापर्यंत सूर्यकुमार यादव पूर्णपणे रंगात परतला आणि श्रीलंकेला एक सूर दिला.(Suryakumar Yadav record century against Sri Lanka in 3rd T20I team 16 balls and 82 runs)

टी-20 मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारताला फलंदाजांकडून चांगल्या कामगिरीची गरज होती. सूर्याने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. राजकोटमध्ये डावाच्या सहाव्या षटकात फलंदाजीसाठी आलेल्या सूर्याने जास्त वेळ न घेता तिसरा चेंडू सीमापार घेऊन आपला इरादा व्यक्त केला. सूर्याने आपल्या पारीत सात चौकार आणि नऊ षटकार मारले याचा अर्थ असा की त्यांनी 16 चेंडूत 82 धावा केल्या.

सूर्याने अवघ्या 45 चेंडूत शतक झळकावले, जे रोहित शर्मा (35 चेंडू) नंतर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्‍ये भारतासाठी दुसरे सर्वात जलद शतक आहे. इतकेच नाही तर या फॉरमॅटमध्ये तीन किंवा त्याहून अधिक शतके करणारा तो भारतातील दुसरा आणि एकमेव पाचवा फलंदाज ठरला.