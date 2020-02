INDvsNZ : जेमीसन-साउदीने उडवली भारताची दाणादाण

वेलिंग्टन : अनुभवी टीम साउदी आणि पदार्पण करणार्‍या कायल जेमीसनने प्रत्येकी चार फलंदाजांना बाद करून भारताच्या पहिल्या डावाची दाणादाण उडवली. भारताचा पहिला डाव 165 धावांमधे गुंडाळण्यात न्युझिलंड संघाला आलेले यश सामन्याचे भवितव्य ठरवणारे आहे. भारताकडून सर्वाधिक धावा अजिंक्य रहाणेच्या त्याही फक्त 46 होत्या याचा विचार करता दर्जेदार स्वींग गोलंदाजी समोर भारतीय फलंदाजांचे झालेले हाल लक्षात येऊ शकतात.

What a start to the day for New Zealand!

A run out, followed up next ball by a textbook out-swinger from Tim Southee to take the top of off! #NZvIND pic.twitter.com/uDMrwrjXxb

— ICC (@ICC) February 21, 2020