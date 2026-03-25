Thomas Uber Cup 2026: लक्ष्य सेन, पी. व्ही. सिंधू यांच्यावर मदार; थॉमस आणि उबेर करंडक बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी भारताचे संघ जाहीर

नवी दिल्ली : थॉमस व उबेर ही प्रतिष्ठेची बॅडमिंटन स्पर्धा यंदा २४ एप्रिल ते ३ मे या कालावधीत डेन्मार्क येथे खेळवण्यात येणार असून, या दोन्ही स्पर्धांसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. थॉमस करंडकात पुरुषांचा, तर उबेर करंडकात महिलांचा समावेश असतो. लक्ष्य सेन व पी. व्ही. सिंधू या दोन खेळाडूंवर भारतीय संघाची मदार अवलंबून असणार आहे..भारताच्या पुरुष संघाने २०२२मध्ये थॉमस करंडक जिंकत इतिहास रचला होता. भारतीय बॅडमिंटन संघटनेकडून २०२२मधील भारतीय संघातील खेळाडूंना यंदाही संघात कायम ठेवले आहे. लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, एच. एस. प्रणोय या एकेरीतील खेळाडूंसह सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी- चिराग शेट्टी या दुहेरीतील जोडीचाही यामध्ये समावेश आहे. युवा खेळाडू आयुष शेट्टी हा पहिल्यांदाच थॉमस करंडकात खेळणार आहे. किरण जॉर्जलाही एकेरी लढतीसाठी संधी देण्यात आली आहे..२०२२मध्ये जिंकलेल्या संघामध्ये एम. आर. अर्जुन या खेळाडूचाही समावेश होता. त्याचीही यंदा निवड करण्यात आली आहे. दुखापतीवर मात करीत त्याने पुनरागमन केले आहे. त्याच्यासह हरिहरन अम्साकरूनन याचाही दुहेरी लढतीसाठी संघात समावेश करण्यात आला आहे. ध्रुव कपिलालाही दुहेरी लढतीसाठी निवडण्यात आले आहे. महिला विभागात पी. व्ही. सिंधू, उन्नती हुडा या दोन खेळाडूंना देशासाठी सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे..भारताचा बॅडमिंटन संघ : पुरुष : लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, एच. एस. प्रणोय, किरण जॉर्ज, सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्साकरूनन, एम. आर. अर्जुन, ध्रुव कपिला. महिला : पी. व्ही. सिंधू, उन्नती हुडा, तन्वी शर्मा, देविका सिहाग, ईशरानी बारुआ, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेला, कवीप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनीषा क्रॅस्टो..खेळाडूंच्या निवडीची प्रकियाजागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीतील (मार्च १०पर्यंत) एकेरीतील अव्वल पाच क्रमांकावरील तसेच दुहेरीतील अव्वल दोन स्थानांवरील खेळाडूंना स्थान.संघाचे संयोजन पाहून जादा खेळाडूंचा समावेश.ध्रुव कपिला व तनीषा क्रॅस्टो या खेळाडूंचा अनुभवामुळे समावेश.थायलंड मास्टर्स स्पर्धा जेतेपदामुळे देविका सिहागचा प्रवेश.तन्वी शर्मा, ईशरानी बारुआ आणि उन्नती हुडा यांच्या आधीच्या कामगिरीची दखल घेत संघात स्थान.