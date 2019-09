विश्वकरंडक पात्रता स्पर्धेत भारताची कतारविरुद्ध गोलशून्य बरोबरी

दोहा : कर्णधार सुनील छेत्रीशिवाय खेळणाऱ्या भारतीय फुटबॉल संघाने मंगळवारी विश्‍वकरंडक पात्रता फुटबॉल स्पर्धेत आशियाई विजेत्या कतार संघाला गोलशून्य बरोबरीत राखण्याची किमया साधली. या कामगिरीने त्यांना परदेशात एक गुण मिळविण्याची कामगिरी प्रथमच केली.

FULL-TIME! IT'S OVER! INDIA HAVE HELD THE @afcasiancup CHAMPIONS! @QFA threw the proverbial kitchen-sink at the #BlueTigers , but it was @stimac_igor and boys have held on to the draw!

0-0 #QATIND #WCQ #BackTheBlue #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/03lnm57Zo4

— Indian Football Team (@IndianFootball) September 10, 2019