क्रीडा

HOCKEY TEAMS: एकाच दिवशी भारताचा डबल जल्लोष! पुरुष-महिला हॉकी संघ आशियाई चॅम्पियन; सलग तिसऱ्यांदा जेतेपद अन् वर्ल्ड कपचं तिकीट

INDIA JUNIOR HOCKEY: भारताच्या ज्युनियर महिला आणि पुरुष हॉकी संघांनी ज्युनियर आशियाई करंडकावर नाव कोरले. महिलांनी चीनला १-० तर पुरुषांनी दक्षिण कोरियाला ४-१ असे हरवत सलग तिसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवले.
HOCKEY TEAMS

HOCKEY TEAMS

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोकी (चीन) : भारताच्या दोन्ही हॉकी संघांनी (पुरुष व महिला) रविवारी घवघवीत यश संपादन केले. भारताच्या ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने अंतिम फेरीच्या लढतीत दक्षिण कोरियाला ४-१ असे सहज पराभूत करीत ज्युनियर हॉकी आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली.

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