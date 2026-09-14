HOCKEY TEAMS: एकाच दिवशी भारताचा डबल जल्लोष! पुरुष-महिला हॉकी संघ आशियाई चॅम्पियन; सलग तिसऱ्यांदा जेतेपद अन् वर्ल्ड कपचं तिकीट

मोकी (चीन) : भारताच्या दोन्ही हॉकी संघांनी (पुरुष व महिला) रविवारी घवघवीत यश संपादन केले. भारताच्या ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने अंतिम फेरीच्या लढतीत दक्षिण कोरियाला ४-१ असे सहज पराभूत करीत ज्युनियर हॉकी आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली..भारताच्या ज्युनियर महिला हॉकी संघाने फायनलमध्ये चीनवर १-० अशी मात करीत ज्युनियर हॉकी आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर हक्क सांगितला. भारताच्या दोन्ही अर्थातच पुरुष व महिला हॉकी संघांना सलग तिसऱ्यांदा या स्पर्धेत विजेता होण्याचा मान संपादन करता आला, हे विशेष. .Junior Asia Cup Hockey: तब्बल १९ गोल... भारताच्या पोरींनी उडवली पाकिस्तानची पुरती धुळधाण! सेमीफायनलमध्ये दिमाखात धडक.तसेच दोन्ही संघांना जागतिक ज्युनियर हॉकी विश्वकरंडकाची पात्रताही मिळवता आली. महिला विभागातील अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीला दोन्ही संघ सावधपणे खेळत होते. चीनकडे चेंडूचा ताबा अधिक होता आणि त्यांनी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भारतीय बचावफळीने चांगली कामगिरी करत चीनला गोल करण्याची स्पष्ट संधी दिली नाही..त्यामुळे पहिला खंड गोलशून्य अशा बरोबरीत राहिला. दुसऱ्या खंडाच्या सुरुवातीलाच भारताला यश मिळाले. १७व्या मिनिटाला सानिका मानेने जागा शोधत चीनच्या बचावपटूच्या मागे प्रवेश केला. त्यानंतर तिने भारतीय खेळाडूने दिलेल्या चेंडूला स्टीक लावत सुंदर डिफ्लेक्शन केले आणि चेंडू गोलमध्ये गेला. त्यामुळे भारताने १-० अशी आघाडी घेतली..तिसऱ्या खंडामध्ये चीनने बरोबरी साधण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. गोलसमोर धोकादायक पास देण्यात आला, मात्र भारतीय बचावपटूंनी प्रसंगावधान राखत तो पास अडवला. शेवटच्या खंडामध्ये भारताच्या बचावफळीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतीय खेळाडूंनी आपली बचावाची रचना मजबूत ठेवत चीनला गोल करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. अखेर भारताने १-० असा विजय मिळवत विजेतेपदावर पुन्हा कब्जा केला..महाराष्ट्राच्या सानिकाचा गोल निर्णायक भारतीय महिला हॉकी संघाच्या विजयात सानिका चंद्रकांत माने हिने १७व्या मिनिटाला केलेला गोल निर्णायक ठरला. या विजयामुळे भारताने आपले विजेतेपद कायम राखले. तसेच भारतीय संघाने ज्युनियर महिला विश्वकरंडकासाठीही पात्रता मिळवली. या शानदार कामगिरीबद्दल हॉकी इंडियाने प्रत्येक खेळाडूला तीन लाख रुपये, तर सपोर्ट स्टाफमधील प्रत्येक सदस्याला १.५ लाख रुपये बक्षीस जाहीर केले..Hockey : एक दोन नव्हे तब्बल १५ गोल! अनमोल इक्काच्या सहा गोलांसह भारताचा तैपेईवर कहर, ज्युनियर आशिया कपच्या सेमीफायनलमध्ये धडक.देदीप्यमान विजय भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने अंतिम फेरीच्या लढतीत दक्षिण कोरियाला ४-१ अशी धूळ चारताना उल्लेखनीय खेळ करून दाखवला. भारतीय ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाकडून अजित यादव (९वे मिनिट), अनमोल इक्का (१३वे मिनिट), प्रभदीप सिंग (२१वे मिनिट) आणि आशू मौर्या (५०वे मिनिट) यांनी गोल करीत जेतेपदात मोलाचा वाटा उचलला. भारतीय पुरुष संघाचे हे सहावे विजेतेपद होय. भारताच्या पुरुष हॉकी संघानेही ज्युनियर विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवली, हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.