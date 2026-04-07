Sports News: ६१ वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार?; आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धा ; लक्ष्य, सिंधूवर भारताची मदार

निंगबो: चीनमध्ये उद्यापासून (ता. ७) आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताची मदार पुन्हा एकदा लक्ष्य सेन व पी. व्ही. सिंधू हिच्या खांद्यावर असणार आहे. १९६५ नंतर भारतीय बॅडमिंटनपटूला एकेरी विभागात अद्याप जेतेपदाला गवसणी घालता आलेली नाही. दिनेश खन्ना यांनी १९६५ मध्ये भारताला पुरुष एकेरीमध्ये अखेरचे सुवर्णपदक मिळवून दिले होते. त्यानंतर अद्याप भारतीय खेळाडूंना पुरुष व महिला अशा दोन्ही विभागातील एकेरीमध्ये अजिंक्यपदावर मोहर उमटवता आलेली नाही. दरम्यान, सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने दुखापतीमुळे या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमधून माघार घेतली आहे..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने २०२३ मध्ये आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत जेतेपदावर नाव कोरले होते. यंदा मात्र या जोडीने स्पर्धेमधून माघार घेतली आहे. प्रशिक्षक टॅन किम हर यांनी याबाबत सांगितले की, सात्त्विक रंकीरेड्डी याला अजूनही वेदना होत आहेत. यामुळे या जोडीला आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये सहभागी होता येणार नाही. दरम्यान, सात्त्विक रंकीरेड्डी याचा खांदा दुखावल्यामुळे या जोडीने स्वीस ओपन या स्पर्धेतील उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीमधून माघार घेतली होती. सात्त्विक रंकीरेड्डी अजूनही दुखापतीमधून पूर्णपणे बरा झालेला नाही..लक्ष्य सेन याचे यंदा ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद स्पर्धेचे जेतेपद हुकले. त्याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. आता आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत त्याच्यासमोर सलामीच्या लढतीत हाँगकाँगच्या ली चेयुक यिऊ याचे आव्हान असणार आहे..लक्ष्य सेन याच्यासह पुरुषांच्या एकेरीमध्ये एच. एस. प्रणोय, किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी हे खेळाडूही भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. एच. एस. प्रणोय याला सलामीच्या लढतीत पात्रता फेरीतील खेळाडूचा सामना करावा लागणार आहे. किदांबी श्रीकांत याला सिंगापूरच्या लोह कीन येव याच्याशी दोन हात करावे लागणार आहेत.सलामीची लढत वोंग चिंगशीपी. व्ही. सिंधू हिला सलामीच्या लढतीत मलेशियाच्या वोंग लिंग चिंग हिचा सामना करावा लागणार आहे..दुहेरीतील भारताचे आव्हानहरीहरन अम्साकरुनन-एम. आर. अर्जुनपी. कृष्णमुर्ती रॉय-साई प्रतीक के.अश्विनी भट्ट-शिखा गौतमट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंदरोहन कपूर-गद्दे ऋत्विका शिवानीअशित सूर्या-अमृता प्रमुतेशध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो.