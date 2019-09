U19 Asia Cup : केवळ 106 धावा करुनही भारताने जिंकली फायनल!

कोलंबो : भारतीय संघाने 19 वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत बांगलादेशविरुद्ध झालेल्या अतिंम सामन्यात केवळ 106 धावा केल्या आणि तरीही अंतिम सामन्यात विजय मिळवला.

106 धावांचा पाठलाग करताना बांगलेदशचीही अवस्था वाईट झाली. मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्याचा मुलगा असलेल्या अर्थव अंकोळेकरने पाच फलंदाजांना माघारी धाडले तर राजस्थानचा मध्यमगती गोलंदाज आकाश सिंगने तीन फलंदाजांना बाद करत संघाचा विजयाचा मार्ग मोकळा केला.

Another wicket down for Bangladesh(U19) as Ankolekar strikes after the break.

Shamim Hossain steps down the wicket, and the miscue is caught well by Varun Lavande at the deep!

BAN(U19): 54/6#U19AsiaCup #BANvIND pic.twitter.com/wPKw01gAaZ

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 14, 2019