Thomas Cup: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय! थॉमस बॅडमिंटन करंडकात उपांत्यपूर्व फेरी गाठली

हॉर्सेन्स (डेन्मार्क) : भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने सोमवारी ऑस्ट्रेलियन संघाचा ५-० असा धुव्वा उडवला आणि थॉमस बॅडमिंटन करंडकाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. अ गटामधून भारतासह चीनने पुढल्या फेरीमध्ये प्रवेश केला. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान संपुष्टात आले..लक्ष्य सेन-इफरेम स्टीफन सॅम यांच्यामध्ये एकेरीची पहिली लढत रंगली. या लढतीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा पदक विजेत्या लक्ष्य सेन याने २१-१४, २१-१६ असा विजय साकारला आणि भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली..Thomas Cup 2026: माजी विजेत्या भारताची विजयी सलामी; थॉमस अन् उबेर करंडक, डेन्मार्कची महिला संघावर मात.यानंतर आशियाई बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत उपविजेत्या ठरलेल्या आयुष शेट्टी याला श्रेय धांड याचा सामना करावा लागला. आयुष शेट्टी याने २१-८, २१-६ असा सहज विजय नोंदवत भारताला २-० असे पुढे नेले. लक्ष्य सेन याने ३७ मिनिटांमध्ये आणि आयुष शेट्टी याने २६ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..अखेरच्या दोन लढतींत बाजीभारतीय बॅडमिंटनपटूंनी अखेरच्या दोन लढतींतही बाजी मारली. एच. एस. प्रणोय याने ऋषी होंडा याला २१-११, २१-१७ असे हरवले. तसेच हरीहरन अम्साकरुनन-एम. आर. अर्जुन या जोडीने शेवटच्या लढतीत अँडीका रामाडियान्सीह-इफरेम सॅम या जोडीचे आव्हान २१-१२, २१-१० असे संपुष्टात आणले..आता लढत चीनशीभारत व चीन या दोन देशांनी उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र, अ गटातील अखेरची लढत अद्याप बाकी आहे. येत्या बुधवारी (ता. २९) भारताचा अखेरचा साखळी सामना चीनशी होणार आहे. या लढतीतील निकालानंतर अ गटातील अव्वल देश ठरणार आहे. २०२२ मध्ये भारतीय पुरुष संघाने ही स्पर्धा जिंकत इतिहास रचला होता. मात्र, २०२४ मध्ये त्यांना या कामगिरीची पुनरावृत्ती करता आली नाही. यंदा भारतीय संघ कुठपर्यंत मजल मारतो, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..IND vs PAK : भारताने पाकड्यांना पराभवाचे पाणी पाजले! ८ विकेट्स अन् ५९ चेंडू राखून मिळवला विजय, सेमीच्या दिशेने वाटचाल.दुहेरी विभागात बाजीसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने भारताला दुहेरीत विजय मिळवून दिला. भारतीय जोडीने रिझ्की हिदायत-जॅक यू या ऑस्ट्रेलियन जोडीला २१-१४, २१-१६ असे पराभूत केले. या विजयासह भारताने या लढतीत ३-० अशी विजयी आघाडी मिळवली. भारतीय जोडीने ३८ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी जोडीला नमवले.