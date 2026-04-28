क्रीडा

Thomas Cup: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय! थॉमस बॅडमिंटन करंडकात उपांत्यपूर्व फेरी गाठली

India Defeats Australia 5-0 in Thomas Cup: भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने ऑस्ट्रेलियावर ५-० ने दणदणीत विजय मिळवत थॉमस कप उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. आता भारताला बुधवारी चीनशी सामना करावा लागणार आहे.
Thomas Cup

हॉर्सेन्स (डेन्मार्क) : भारताच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने सोमवारी ऑस्ट्रेलियन संघाचा ५-० असा धुव्वा उडवला आणि थॉमस बॅडमिंटन करंडकाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. अ गटामधून भारतासह चीनने पुढल्या फेरीमध्ये प्रवेश केला. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान संपुष्टात आले.

