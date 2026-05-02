Thomas Cup: माजी विजेत्या भारतीय पुरुष संघाचे पदक पक्के; थॉमस करंडक बॅडमिंटन, चीन तैपईचा ३-०ने धुव्वा, एकेरीसह दुहेरीतही ठसा

डेन्मार्क : माजी विजेत्या भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघाने शुक्रवारी थॉमस या प्रतिष्ठेच्या बॅडमिंटन करंडकातील पदक पक्के केले. भारताच्या पुरुष संघाने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत तैपई संघाचा ३-० असा धुव्वा उडवला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. याचसोबतल पदकही निश्चित झाले..भारताचा लक्ष्य सेन आणि चीन तैपईचा चोऊ टिएन चेन यांच्यामध्ये उपांत्यपूर्व फेरीचा पुरुष एकेरीचा पहिला सामना रंगला. या लढतीआधी दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळाली. एकमेकांविरुद्ध प्रत्येकी चार सामने जिंकण्यात दोन्ही खेळाडूंना यश लाभले होते. त्यामुळे या लढतीत काँटे की टक्कर पाहायला मिळेल ही काळ्या दगडावरील रेघ होती. नेमके झाले हे तसेच. पहिल्या गेममध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. चोऊ टिएन चेन हा १०-१५ असा पिछाडीवर होता; मात्र त्याने झोकात पुनरागमन करताना २१-१८ असे यश मिळवले..Thomas Cup: थॉमस उबेर करंडकात भारताचा आजपासून कस! लक्ष्य सेन सिंधूवर मोठी जबाबदारी.मॅच पॉइंट वाचवत कलाटणीलक्ष्य सेन याने दुसऱ्या गेममध्ये जबरदस्त कामगिरी केली. या गेममध्ये लक्ष्य सेन १४-१७ असा पिछाडीवर होता. तरीही अखेर दोन मॅच पॉइंट वाचवत त्याने २२-२० अशी बाजी मारली. अखेर दोन खेळाडूंमध्ये १-१ अशी बरोबरी झाली. अखेरच्या गेममध्ये लक्ष्य सेन याने आक्रमक खेळ करीत २१-१७ असे यश मिळवले..दुहेरीत विजयासाठी संघर्षसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीला विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. पहिला गेम भारतीय जोडीने २३-२१ असा जिंकला खरा; पण पुढील गेममध्ये चिऊ चिह-वँग लिन या जोडीने झोकात पुनरागमन करीत बरोबरी केली. त्यांनी २१-१९ असा हा गेम जिंकला. अखेरच्या गेममध्ये भारतीय जोडीच्या आक्रमक खेळासमोर चीन तैपईच्या जोडीचा निभाव लागला नाही. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी जोडीने २१-१२ असा हा गेम जिंकत सामनाही आपल्या नावावर केला..Thomas Cup: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय! थॉमस बॅडमिंटन करंडकात उपांत्यपूर्व फेरी गाठली.युवा आयुषचा सहजसुंदर विजयभारताचा युवा खेळाडू आयुष शेट्टी याने लिन चून यी याच्यावर २१-१६, २१-१७ असा सरळ दोन गेममध्ये विजय मिळवत भारताचा ३-० असा विजय निश्चित केला. पहिल्या गेममध्ये आयुष शेट्टी १०-१२ असा पिछाडीवर होता. त्यानंतर त्याने सलग सात गुण कमवले व विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकले. आयुष शेट्टीने यानंतर मागे वळून बघितले नाही.