क्रीडा

India Open 2026: लक्ष्य सेनचा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश; किदम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय यांचा कडव्या झुंजीनंतर पराभव

India Open 2026 badminton match results and highlights : इंडिया ओपन २०२६ बॅडमिंटन स्पर्धेत भारतासाठी संमिश्र निकाल पाहायला मिळाले. युवा स्टार लक्ष्य सेन याने शानदार खेळ करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आणि भारतीय चाहत्यांच्या अपेक्षा जिवंत ठेवल्या.
India Open 2026 badminton updates: Lakshya Sen storms into the quarterfinals

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवी दिल्ली, १५ जानेवारी: माजी विजेता लक्ष्य सेनने आपल्या मजबूत बचावावर आणि वेगवान खेळावर अवलंबून जपानच्या केन्टा निशिमोटोचा पराभव केला, तर किदाम्बी श्रीकांत आणि एच.एस. प्रणॉय यांचा प्रेरणादायी खेळही पुरेसा ठरला नाही. बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडियाद्वारे आयोजित आणि एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर ७५० दर्जाच्या इंडिया ओपन २०२६ स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत गुरुवारी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर हे सामने झाले.

sports
Badminton
Badminton Championship
Lakshya Sen

