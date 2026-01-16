India Open 2026: लक्ष्य सेनचा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश; किदम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय यांचा कडव्या झुंजीनंतर पराभव

नवी दिल्ली, १५ जानेवारी: माजी विजेता लक्ष्य सेनने आपल्या मजबूत बचावावर आणि वेगवान खेळावर अवलंबून जपानच्या केन्टा निशिमोटोचा पराभव केला, तर किदाम्बी श्रीकांत आणि एच.एस. प्रणॉय यांचा प्रेरणादायी खेळही पुरेसा ठरला नाही. बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडियाद्वारे आयोजित आणि एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर ७५० दर्जाच्या इंडिया ओपन २०२६ स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत गुरुवारी इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर हे सामने झाले..सेनने निशिमोटोचा २१-१९, २१-११ असा पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, तर श्रीकांतला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फायनल्सचा विजेता फ्रान्सच्या क्रिस्टो पोपोव्हकडून २१-१४, १७-२१, २१-१७ असा पराभव पत्करावा लागला आणि प्रणॉयला आठव्या मानांकित सिंगापूरच्या लोह कीन यूकडून १८-२१, २१-१९, २१-१४ असा पराभव पत्करावा लागला.महिला एकेरीतही भारताचे आव्हान संपुष्टात आले, जेव्हा चीनच्या पाचव्या मानांकित हान यूने मालविका बनसोदचा २१-१८, २१-१५ असा पराभव केला.."पहिल्या गेमच्या सुरुवातीला मला माझ्या लयीशी थोडा संघर्ष करावा लागत होता आणि मी शॉर्ट लिफ्ट करत होतो, ज्यामुळे त्याला अधिक आक्रमण करण्याची संधी मिळत होती. पण नंतर मी शटल लांब लिफ्ट करायला सुरुवात केली आणि चांगल्या बचावावर लक्ष केंद्रित केले आणि मला वाटते की त्यामुळेच पहिला गेम माझ्या बाजूने फिरला," असे लक्ष्यने सांगितले, जो आता पुढील सामन्यात चायनीज तैपेईच्या लिन चुन-यीचा सामना करेल, ज्याने आयर्लंडच्या न्हाट गुयेनचा २१-१६, २१-१७ असा पराभव केला."दुसऱ्या गेममध्ये, मला माहित होते की मी त्याला त्याचा खेळ खेळण्याची संधी देऊ शकत नाही आणि म्हणून मी माझ्या खेळाचा वेग बदलला आणि ते कामी आले," असे तो पुढे म्हणाला..दिवसाच्या इतर सामन्यांमध्ये, प्रणॉयने लोहविरुद्ध पहिला गेम जिंकला आणि दुसऱ्या गेममध्ये तीन गेम पॉइंट्स वाचवून एक धक्कादायक विजय मिळवण्याच्या जवळ पोहोचला होता. पण माजी विश्वविजेत्याने निर्णायक गेमसाठी सामना नेला आणि सामन्याचा वेग वाढवला व भारतीय खेळाडू त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या रणनीतिक बदलांशी जुळवून घेऊ शकला नाही.यापूर्वी, श्रीकांतनेही पोपोव्हविरुद्ध आपल्या आक्रमक क्षमतेची झलक दाखवली, परंतु फ्रान्सच्या पहिल्या वर्ल्ड टूर फायनल्स पुरुष एकेरी विजेत्याचे आव्हान तो पार करू शकला नाही..महत्त्वाचे निकालपुरुष एकेरी: लक्ष्य सेन वि. वि. केन्टा निशिमोटो (जपान) 21-19, 21-10; क्रिस्टो पोपोव्ह (फ्रान्स) वि. वि. किदम्बी श्रीकांत 21-14, 17-21, 21-17; जोनाटन क्रिस्टी ( इंडोनेशिया) वि. वि. युशी तनाका (जपान) 21-15, 21-19; लोह कीन यू (सिंगापूर) वि. वि. एचएस प्रणॉय 18-21, 21-19, 21-14; कुन्लावुत वितिडसार्न (थायलंड ) वि. वि. लू गुआंग झू (चीन) 21-14, 21-16महिला एकेरी: एएन से यंग (कोरिया) वि. वि. हुआंग यू-ह्सुन (तैपेई) 21-14, 21-9; रॅचनोक इंतानोन (थायलंड) वि. वि. मिया ब्लिचफेल्ड (डेन्मार्क) 21-16, 21-11; हान यू (चीन) वि. वि. मालविका बनसोड 21-18, 21-15; चेन यू फी (चीन) वि. वि. बुसानन ओंगबामरुंगफान (थायलंड ) 21-11, 21-13; नात्सुकी निदायरा (जपान) वि. वि. टोमोका मियाझाकी (जपान) 21-19, 8-21, 21-16 .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.