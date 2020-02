Women's T20 World Cup : दिप्तीच्या फटकेबाजीमुळे भारताच्या 132 धावा

सिडनी : महिला टी20 विश्वकरंडकाच्या पहिल्याच सामन्यात भारताने जोरदार सुरवात केली. मात्र, त्यानंतर भारताला सात धावांमध्ये तीन विकेट गमवाव्या लागल्या. मधल्या फळीत दिप्ती शर्माच्या फलंदाजीच्या जोरावर भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर 133 धावांचे आव्हान ठेवले.

प्रथम फलंदाजी करताना भारताकडून शेफाली वर्माने जोरदार सुरवात केली. तिने दोन षटकांमध्ये एक षटाकर आणि पाच चौकारांची बरसात केली आणि 15 चेंडूंत 29 धावा केल्या. भरवशाची फलंदाज स्मृती मानधाना दहा धावांवर बाद झाली. त्यानंतर दोन धावा जमा करुन लगेच शेफाली बाद झाली. हे कमी म्हणून कर्णधार हरमनप्रीतही पाठेपाठ दोन धावांवर बाद झाली आणि भारत अडचणीत आला.

A pulsating start to the #T20WorldCup

Shafali Verma got India off to a blistering start before Jess Jonassen pulled them back. Jemimah Rodrigues and Deepti Sharma helped India recover, and Australia need 133 to win.

Who's ahead at this stage?#AUSvIND pic.twitter.com/6esj9zLiZE

