INDvsSA : संथ फलंदाजीत भारताच्या पहिल्या दिवशी 3 बाद 273 धावा

पुणे : तो येणार, कोसळणार अशी नुसती आवईच उठली. प्रत्यक्षात गहुंजेच्या मैदानावर पाऊस नाही पण, धावांच्या सरी नक्कीच बरसल्या. संथ फलंदाजीतही मयांक अगरवालचे सलग दुसरे शतक आणि चेतेश्वर पुजारा, कर्णधार विराट कोहलीचे अर्धशतक याच्या जोरावर भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात गुरुवारी पहिल्या दिवस अखेरीस 3 बाद 273 धावा केल्या.

INDvsSA : मयांक अगरवाल म्हणजे फक्त Quality!

पावसाचा अंदाज केवळ अंदाज राहिला. पण, दिवस अखेर खेळ अपुऱ्या प्रकाशामुळेच थांबवावा लागला. खेळ थांबला तेव्हा कर्णधार विराट कोहली 63, तर अजिंक्य रहाणे 18 धावांवर खेळत होता. मयांक अगरवालने शानदार 108 धावांची खेळी केली. दक्षिण आफ्रिकेकडून तीनही बळी कागिसो रबाडा याने मिळविले.

खेळपट्टीचा रंग आणि एकूण पावसाळी हवामान लक्षात घेत भारतीय संघात या सामन्यासाठी एक बदल करण्यात आला. वेगवान गोलंदाज उमेश यादवला संधी देताना हनुमा विहारीला वगळण्यात आले. त्याचवेळी दक्षिण आफ्रिका संघानेही संघात एक बदल करताना डेन पीएड्ट याला वगळून अॅन्रिच नॉर्टे याला पदार्पणाची संधी दिली.

That will be Stumps on Day 1 in Pune. #TeamIndia 273/3. Kohli 63*, Rahane 18*. Join us for Day 2 tomorrow #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/78HYVJAD2g

— BCCI (@BCCI) October 10, 2019