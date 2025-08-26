क्रीडा

Asian Shooting Championship : भारतीय पदकांचा सुवर्णमहोत्सव; आशियाई नेमबाजीत ५० पदके

India Shooting Medals : भारतीय नेमबाजांनी कझाकस्तानमध्ये आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेत ५० पदकांची कमाई केली. यात २८ सुवर्ण, १० रौप्य व १२ कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : भारतीय खेळाडूंनी आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेमध्ये ५० पदके पटकावत सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. भारतीय नेमबाजी या स्पर्धेमध्ये सोमवारपर्यंत २८ सुवर्ण, १० रौप्य व १२ ब्राँझ अशी एकूण ५० पदके पटकावताना देदीप्यमान खेळ केला.

