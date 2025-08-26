Asian Shooting Championship : भारतीय पदकांचा सुवर्णमहोत्सव; आशियाई नेमबाजीत ५० पदके

नवी दिल्ली : भारतीय खेळाडूंनी आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेमध्ये ५० पदके पटकावत सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. भारतीय नेमबाजी या स्पर्धेमध्ये सोमवारपर्यंत २८ सुवर्ण, १० रौप्य व १२ ब्राँझ अशी एकूण ५० पदके पटकावताना देदीप्यमान खेळ केला..कझाकस्तान येथे आशियाई अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धा सुरू आहे. महिलांच्या ट्रॅप प्रकारात नीरु धंडा हिने भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले. महिलांच्या ट्रॅप प्रकारातील सांघिकमध्येही भारतीय संघाने सुवर्णपदक पटकावले. या संघामध्ये नीरु धंडा हिच्यासह प्रीती रजक व आशीमा अहलावत या नेमबाजांचा समावेश होता..महिलांच्या ज्युनियर विभागातील २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात तीनही स्थानांवर भारतीय नेमबाजांचेच वर्चस्व होते. पायल खत्री हिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले. तसेच नाम्या कपूरने रौप्यपदकावर हक्क सांगितला. .तेजस्विनी हिने ब्राँझपदकाची कमाई केली. पुरुषांच्या ट्रॅप प्रकारात भारतीय नेमबाजाने रौप्यपदकाची कमाई केली. भौवनीश मेंडिरट्टा याने ११८ गुणांसह अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला. त्यानंतर अंतिम फेरीत त्याने ४५ हिटसह रौप्यपदक आपल्या नावावर केले. चीनच्या खेळाडूने सुवर्णपदक पटकावले..Video: असं कुठं होतं का राव! US Open स्पर्धेत टेनिसपटूचा राडा, फोटोग्राफरचा व्यत्यय अन् भिडला अम्पायरला; प्रेक्षकांनी दिली साथ.ऑलिंपिक पदकविजेती मनू चौथ्या स्थानीमहिलांच्या २५ मीटर पिस्तूलमधील वैयक्तिक प्रकारात मनू भाकर हिला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. ईशा सिंग सहाव्या स्थानावर राहिली, मात्र २५ मीटर पिस्तूलमधील सांघिकमध्ये मनू भाकर, ईशा सिंग व सिमरनप्रीत कौर या भारतीय नेमबाजांनी १७४९ गुणांसह ब्राँझपदक पटकावले. चीनच्या नेमबाजांनी १७५९ गुणांसह सुवर्ण आणि कोरियाच्या नेमबाजांनी १७४९ गुणांसह रौप्य पटकावले. रौप्य व ब्राँझ या दोन पदकांमधील गुणांसाठीचे अंतर कमी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.