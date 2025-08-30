Asian Shooting Championship: विक्रमासह अंकुर मित्तलला सुवर्ण; आशियाई नेमबाजी स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व कायम

नवी दिल्ली : भारतीय नेमबाजांचे आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेतील वर्चस्व शुक्रवारीही कायम राहिले. अंकुर मित्तल याने डबल ट्रॅप प्रकारात आशियाई विक्रमासह सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. कझाकस्तान येथे ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा सुरू आहे..अंकुर मित्तल याने १०७ हिट मारत सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले. कझाकस्तानच्या आर्टीओम चिकुलायेव याने ९८ हिटसह रौप्यपदक पटकावले. कुवेतच्या अहमद अलाफासी याने शूटऑफमध्ये आपला खेळ उंचावत ब्राँझपदकाची कमाई केली. अंकुर मित्तल याने सांघिक विभागातही सुवर्णपदक जिंकले. भानू प्रताप सिंग व हर्षवर्धन काविया यांच्या साथीने त्याने भारताला ब्राँझपदक मिळवून दिले..ज्युनियर विभागातील डबल ट्रॅप प्रकारात हातीम खान मोहम्मद याने ८९ हिटसह रौप्यपदक पटकावले, तर मानव राजसिन्ह चुडासामा याने ८७ हिटसह ब्राँझपदक जिंकले. हातीम खान व मानव चुडासामा या दोघांसह विनय प्रताप सिंग (८१ हिट) याने सांघिक विभागात भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले..महिलांमध्ये नेत्रदीपक यशमहिलांच्या डबल ट्रॅप प्रकारात भारतीय खेळाडूंनी नेत्रदीपक यश संपादन केला. अनुष्का सिंग, राजकुवर प्रणील इंगळे, येशाया हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांनी अनुक्रमे सुवर्ण, रौप्य व ब्राँझपदकावर नाव कोरले. तसेच या तिघींनी मिळून सांघिक विभागात सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला..महिलांच्या ज्युनियर विभागात अवनी अलंकार कोळी हिने ७७ हिटसह ब्राँझपदक पटकावले. तसेच अवनी कोळी, क्रिशिका जोशी व स्मिता सावंत यांनी सांघिक विभागात रौप्यपदकाची माळ गळ्यात घातली..प्राची गायकवाडला दुहेरी यशज्युनियर विभागात प्राची गायकवाड हिने ६१६.६ गुणांची कमाई करीत रौप्यपदक पटकावले. एवढेच नव्हे तर अनुष्का ठाकोर व तेजल नथावत यांच्या साथीने तिने ५० मीटर रायफल प्रोन प्रतारात ब्राँझपदक पटकावले..५० मीटर प्रोनमध्ये बाजीभारतीय नेमबाजांनी ५० मीटर रायफल प्रोन प्रकारात बाजी मारली. मानिनी कौशिक, सुरभी भारद्वाज व विदारसा विनोद या महिला नेमबाजांनी सांघिक विभागात रौप्यपदक पटकावले. तसेच मानिनी कौशिक हिने ६१७.८ गुणांसह वैयक्तिक प्रकारात ब्राँझपदक जिंकले..Neeraj Chopra: ऑलिंपिक रौप्य विजेत्या नीरज चोप्राला आता सुवर्णपदकाचा ध्यास; तांत्रिक बाबींमध्ये सुधारणेचा प्रयत्न.राजकंवरचा अचूक निशाणाराजकंवरसिंग संधू याने पुरुषांच्या २५ मीटर सेंटर फायर पिस्तूल प्रकारात ५८३ गुणांसह सुवर्णपदकाची कमाई केली, तसेच गुरप्रीतसिंग व अंकुर गोएल यांच्या साथीने भारताला सांघिक विभागात सुवर्णपदक जिंकून दिले. ज्युनियर विभागात (२५ मीटर पिस्तूल) सूरज शर्मा, अभिनव चौधरी व मुकेश नेलावल्ली यांनी अनुक्रमे सुवर्ण, रौप्य व ब्राँझपदक पटकावले, तसेच सांघिक विभागात सुवर्णपदकाची कमाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.