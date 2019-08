भारतीय संघात नसला म्हणून काय झाले? युझवेंद्र चहल करतोय कमाल 

तिरुआनंतपूरम - मुंबईकर शिवम दुबे तसेच अक्षर पटेल यांची आक्रमक अर्धशतके आणि युझवेंद्र चहलचे पाच विकेट यामुळे भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात 69 धावांनी शानदार विजय मिळवला. ही पाच सामन्यांची मालिका आहे. प्रत्येकी 47 षटकांच्या सामन्यात भारत अ संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 6 बाद 327 धावा केल्या. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका अ संघाला 45 षटकांत 258 धावांत गुंडाळले. विराट कोहलीच्या भारतीय कसोटी संघात स्थान नसलेल्या चहलने येथे मात्र कमाल दाखवली. 47 धावांत निम्मा संघ गुंडाळला. पुढील महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे. त्या अगोदर काही प्रमुख खेळाडू त्यांच्या अ संघातून भारतात खेळत आहे. रेझा हेन्रिक्‍स, ब्युरन हेन्रिक्‍स, तेम्बा बावूमा, ज्युनियर डाले या खेळाडूंचा त्यात समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिका अ संघातून सलामीवीर रेझा हेन्रिक्‍सने 108 चेंडूत 110 धावांची खेळी केली त्यानंतर यष्टीरक्षक फलंदाज क्‍लासेनने अर्धशतक केले पण चहलची फिरकी त्यांना भारी ठरली. त्या अगोदर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारत अ संघातून शुभमन गिल, मनिष पांडे, इशान किशन यांना चांगल्या सुरुवातीचा फायदा घेता आला नाही त्यामुळे भारताची 36 षटकांत 6 बाद 206 अशी अवस्था झाली होती. मात्र शिवम दुबे (60 चेंडूत 79) आणि अक्षर पटेल (36 चेंडूत 60) यांच्या आक्रमणामुळे भारताने 327 धावा केल्या. संक्षिप्त धावफलक - भारत अ - 47 षटकांत 6 बाद 327 (शुभमन गिल 46 -47 चेंडू, 7 चौकार, मनिष पांडे 39 -41 चेंडू, 4 चौकार, इशान किशन 37 -32 चेंडू, 5 चौकार, 1 षटकार, शिवम दुबे नाबाद 79 -60 चेंडू, 3 चौकार, 6 षटकार, अक्षर पटेल नाबाद 60 -36 चेंडू, 6 चौकार, 3 षटकार, ब्युरन हेन्रिक्‍स 2-89, बिजॉर्न फॉर्टिन 2-40) वि. वि. दक्षिण आफ्रिका अ ः 45 षटकांत सर्वबाद 258 (रेझा हेन्रिक्‍स 110 -108 चेंडू, 12 चौकार, 1 षटकार, हेन्रिक क्‍लासेन 58 -43 चेंडू, 4 चौकार, 3 षटकार, खलील अहमद 1-32, युझवेंद्र चहल 5-47, अक्षर पटेल 2-39)

Web Title: India A take on South Africa A in 5-match ODI series