India vs New Zealand, 1st Test, Day 3 : न्यूझीलंडच्या सलामी जोडीनं केलेल्या दीड शतकी भागीदारीनंतर अक्षरनं लिहिलेल्या स्क्रिप्टच्या जोरावर टीम इंडियाने दमदार कमबॅक केले. 151 धावांवर पहिली विकेट गमावलेल्या न्यूझीलंडचा पहिला डाव 296 धावांत आटोपला. विल यंग (Will Young) ने 214 चेंडूत 15 चौकाराच्या मदतीने 89 धावा केल्या. दुसऱ्या बाजूला टॉम लॅथमने (Tom Latham) 282 चेंडूत 10 चौकाराच्या मदतीने 95 धावांची खेळी केली.

अश्विनने ही जोडी फोडली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 151 धावा जोडल्या. मात्र त्यानंतर न्यूझीलंडच्या एकाही फलंदाजाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. अक्षर पटेलच्या फिरकीसमोर अन्य फलंदाजांनी लोटांगण घातले. परिणामी न्यूझीलंडचा पहिला डाव 296 धावांत आटोपला. पहिल्या डावात भारतीय संघाला 49 धावांची अल्प आघाडी मिळाली असून भारतीय संघ न्यूझीलंडसमोर किती धावांचे लक्ष्य ठेवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

अक्षर पटेलनं भारताकडून सर्वाधिक पाच विकेट घेतल्या. त्याने रॉस टेलर 11(28), हेन्री निकोलस 2(9), टॉम ब्लुण्डेल 13(94), रचिन रविंद्र 13(23) आणि साउदी 5(13) यांची विकेट घेतली. अश्विनने तिघांना बाद केले. तर उमेश यादव आणि जाडेजाला प्रत्येकी एक-एक विकेट मिळाली.