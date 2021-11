India vs New Zealand, 1st Test first Indian debutant to register a century and fifty in the same Test match : कानपूर कसोटीत मुंबईकर श्रेयस अय्यरने आणखी एक आश्वासक खेळी केली. भारतीय संघ अडचणीत असताना दुसऱ्या डावात त्याने अर्धशतक पूर्ण केले. 109 चेंडूचा संयमी सामना करत त्याने अर्धशतकाला गवसणी घातली. पहिल्या डावातही श्रेयस अय्यरने शतकी खेळी साकारली होती. आपल्या खेळीतील सातत्य कायम राखून डगमगती नय्या पार करण्याच्या इराद्याने तो मैदानात खिंड लढवतोय. पदार्पणातील सामन्यात पहिल्या डावात शतक आणि त्यापाठोपाठ दुसऱ्या डावात अर्धशतक करणारा भारताचा तो पहिलाच फलंदाज ठरलाय.

हेही वाचा: IND vs NZ : अय्यर-अश्विन जोडी फुटली, पण...

भारतीय संघाच्या धावफलकावर 3 बाद 41 अशी धावसंख्या असताना श्रेयस अय्यर मैदानात उतरला. तो आला आणि सलामीवीर मयंक अग्रवाल चालता झाला. रविंद्र जाडेजाला साउदीनं खातंही उघडू दिलं नाही. भारतीय संघाची अवस्था 5 बाद 51 अशी बिकट झाली होती. अय्यरने अश्विनच्या साथीनं संयमी खेळ करत संघाच्या डावाला आकार दिला. या जोडीनं अर्धशतकी खेळी करुन डाव सावरला. टीम इंडियाने 103 धावा केल्या असताना अश्विनने त्याची साथ सोडली. वृद्धिमान साहाच्या साथीने अय्यरने पुन्हा गड राखण्याच्या इराद्याने डाव पुढे सरकवला. वैयक्तिक अर्धशतकासह अय्यरने साहाच्या साथीनंही अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केलीये.