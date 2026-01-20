क्रीडा

India vs New Zealand T20 : उपराजधानी होणार क्रिकेटमय; नागपूरकरांमध्ये भारी उत्सुकता, जामठा स्टेडियमवर भारत-न्यूझीलंड लढत

India vs New Zealand T20 in Nagpur : मनपा निवडणूकीच्या निमित्ताने आतापर्यंत शहरातील राजकीय वातावरण तापले होते. आता नागपूरकरांना क्रिकेटचा 'फिव्हर' चढला आहे. बुधवारी आता भारत न्यूझीलंड यांच्या पहिला टी-२० सामना होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Nagpur gears up for the India vs New Zealand T20 match at Jamtha Stadium : नागपूर, ता. २० : उपराजधानीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा सामना विशेषतः टी-२० किंवा वनडे असला की, हमखास वर्धा रोडवरील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचे जामठा स्टेडियम हाऊसफुल्ल असते. उद्या, बुधवारी होणाऱ्या भारत-न्यूझीलंड टी-२० लढतीच्या निमित्ताने यावेळीदेखील जामठ्यात जवळपास असेच चित्र पाहायला मिळणार आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर टी-२० सामना होत असल्यामुळे नागपूरकर क्रिकेटप्रेमींमध्ये सामन्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता दिसून येत आहे.

