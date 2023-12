तीन फॉरमॅटमध्ये 3 कर्णधार...! आफ्रिका दौरावर संपणार ३१ वर्षांचा दुष्काळ? जाणून घ्या वेळापत्रक अन् सर्व काही

दक्षिण आफ्रिकेचा टी-20 संघ - एडन मार्कराम (कर्णधार), ओटनील बार्टमन, मॅथ्यू ब्रेट्झके, नांद्रे बर्जर, गेराल्ड कोएत्झी , डोनोव्हन फरेरा, रीझा हेन्ड्रिक्स, मार्को जॅन्सन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेव्हिड मिलर, अँडिले फेहलुकवायो, तबरेझ शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स आणि लिझार्ड विल्यम्स.

दक्षिण आफ्रिकेचा एकदिवसीय संघ - एडन मार्कराम (कर्णधार), ओटनील बार्टमन, नांद्रे बर्जर, टोनी डी जोर्झी, रीझा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, मिहलाली एमपोंगवाना, डेव्हिड मिलर, विआन मुल्डर, अँडिले फेहलुकवायो, तबरेझ शम्सी, रॅसी व्हॅन के डर, विल्यम ड्युसेन, ली व्हिलेज.

दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ - टेम्बा बावुमा (कर्णधार), डेव्हिड बेडिंगहॅम, नांद्रे बर्जर, गेराल्ड कोएत्झी, टोनी डी जोर्झी, डीन एल्गर, मार्को जॅन्सन, केशव महाराज, एडन मार्कराम, विआन मुल्डर, लुंगी एनगिडी, कीगन पीटरसन, कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल.

(All Indian and South African teams for all formats)