IND vs WI : टीम इंडिया जिंकली; अय्यरनं धोनी स्टाईल संपवली मॅच

India vs West Indies 1st T20I : सुर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav ) आणि व्यंकटेश अय्यरनं (Venkatesh Iyer) अखेरच्या षटकात केलेल्या फटकेबाजीच्या जोरावर टीम इंडियाने टी-20 मालिकेतही विजयी सलामी दिली. वेस्ट इंडीजनं दिलेल्या धावांचा पाठलाग करताना रोहित शर्माने 19 चेंडूत 40 धावा केल्या. युवा सलामीवीर ईशान किशन 35 धावा करुन बाद झाला. विराट कोहली 17 (13) आणि रिषभ पंतला 8 (8) नावाला साजेसा खेळ करता आला नाही. हे गडी तंबूत परतल्यानंतर सुर्यकुमार यादव 18 चेंडूत 34 आणि व्यंकटेश अय्यरनं 13 चेंडूत 24 धावांची नाबाद खेळी करत संघाच्या विजयावर शिक्का मोर्तब केला. व्यंकटेश अय्यरने षटकार खेचत धोनी स्टाईलमध्ये विजयाची मोहर उमटवली. (India vs West Indies 1st T20I Venkatesh Iyer winning Six for Team India win by 6 wickets)

कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सच्या मैदानात भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा याने टॉस जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेस्ट इंडीजच्या डावाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर ब्रँडन किंग पहिल्याच षटकात बाद झाला. त्यानंतर उप कर्णधार निकोलस पूरन आणि मेयर्स जोडीनं दुसऱ्या विकेटसाठी 47 धावांची भागीदारी करत डावाला आकार दिला. मेयर्स 31 धावांवर बाद झाला. दुसऱ्या बाजूला निकोलस पूरनने अर्धशतक पूर्ण केले. तो 61 धावा करुन परतल्यानंतर कर्णधार पोलार्डनं 24 धावांची नाबाद खेळी करत संघाची धावंसख्या निर्धारित 20 षटकात 7 बाद 157 धावांपर्यंत नेली.

रोहित ईशान जोडीनं अर्धशतकी भागीदारी करत भारतीय संघाच्या विजयाचा मजबूत पाया रचला. मध्यफळीत विराट कोहली आणि रिषभ पंत अपयशी ठरल्यानंतर सुर्यकुमार यादव आणि व्यंकटेश अय्यरनं नावाला साजेसा खेळ करत संघाला विजय मिळवून दिला. या जोडीनं पाचव्या विकेटसाठी नाबाद 48 धावांची भागीदारी केली.