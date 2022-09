भारतात पहिल्यांदाच MotoGP चा थरार; CM योगी म्हणतात, UP साठी गौरवशाली क्षण

MotoGP Race 2023 In India : मोटो जीपीच्या आयोजकांनी आगामी 2023 ची स्पर्धा ही भारतात होणार असल्याची घोषणा आज केली. भारतात पहिल्यांदाच मोटो जीपीचा थरार रंगणार आहे. आयोजकांनी या खेळाचा प्रेक्षकवर्ग वाढवण्यासाठी जवळापस 140 कोटी लोक असलेल्या देशात MotoGP चे आयोजन करण्याचे ठरवले. ही रेस बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किट येथे होईल. यापूर्वी बुद्ध सर्किटवर 2011 ते 2013 पर्यंत तीन फॉर्म्युला वन ग्रँड्स प्रिक्स झाल्या आहेत. (India will stage a MotoGP race for the first time in 2023)

दरम्यान, मोटो जीपचे सीईओ कारमेलो एझपेलेटा यांनी सांगितले की, 'आमचे भारतात खूप फॅन्स आहेत. त्यामुळे MotoGP भारतात आणायला आम्ही उत्सुक आहोत. याचबरोबर भारत हा मोटरसायकल उद्योगासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. MotoGP चा विस्तार भारतात विस्तार झाल्यास याचा फायदा टू व्हीलर जगताला देखील होईल.'

भारताची लोकसंख्या मोठी आहे येथे 20 कोटीपेक्षा जास्त मोटरसायकल वापरल्या जातात. त्यामुळे या रेसच्या माध्यमातून या बाजारपेठेतील विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाऊ शकतात. भारताचे क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आयोजकांच्या या घोषणेचे स्वागत केले आहे. हा देशातील क्रीडा क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक क्षण असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जागतिक स्तरावरची ही रेस उत्तर प्रदेशमध्ये आयोजित होणे हा उत्तर प्रदेशसाठी गौरवशाली क्षण असल्याचे सांगितले.