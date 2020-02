Women's T20 World Cup : पूनमने घेतली कांगारुंची फिरकी; भारताचा दणक्यात विजय

सिडनी : महिला टी20 विश्वकरंडकाच्या पहिल्या सामन्यात फलंदाजीमध्ये अपयशी ठरला तरी भारतीय संघाने गोलंदाजीच्या बळावर पहिल्या सामन्यात गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियावर दणक्यात विजय मिळवला आहे.

पूनम यादवच्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर भारताने ऑस्ट्रेलियावर 17 धावांनी विजय मिळवला आणि विश्वकरंडकातील पहिला सामना जिंकला. भारतीय संघाच्या आत्मविश्वासासाठी हा सामना जिंकणे खूप महत्वाचे होते. पूनमने टप्प्याटप्प्याने ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांना बाद करत त्यांचा डाव सावरुच दिला नाही. भारतीय गोलंदाजीमध्ये राजेश्वरी गायकवाडने एक, शिखा पांडेने तीन तर पूनमने चार फलंदाजांना बाद केले. शेवटच्या 23 चेंडूंमध्ये 33 धावांची गरज असताना भारताने ऑस्ट्रेलियाच्या सर्व विकेट घेत विजय संपादन केला.

In her last 10 balls, Poonam Yadav has conceded two runs and taken three wickets #AUSvIND | #T20WorldCup pic.twitter.com/DUCKa9xNB7

