INDvsSA : आफ्रिका पूर्ण दबावाखाली; उमेश, शमीचा धडाका

पुणे : दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाला भारताने अपेक्षित सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवस अखेरीस नाबाद असणारी थेऊनिस डी ब्रुईन आणि अॅन्रिच नॉर्टे ही जोडी परतविण्यात त्यांना यश आले आहे.

भारतातील खेळपट्ट्या बोअरींग; हा तर धडधडीत आरोप करतोय

सकाळच्या तासाभराच्या हवामानाचा भारतीय गोलंदाजांनी अचूक फायदा उठवला असे म्हणायला नक्कीच हरकत नाही. शमीने खेळपट्टीकडून मिळणाऱ्या बाऊन्सचा चांगला उपयोग करून घेतला, तर दुसऱ्या बाजूने उमेश यादवचे चेंडू चांगले स्विंग झाले नाहीत, पण त्याने राखलेला टप्पा आणि दिशा कमालीची होती. या दोन्हीचा फायदा या दोघांना मिळाला.

