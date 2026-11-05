MM Somaiya: हॉकीच्या दिग्गज खेळाडूच्या घरात मोठी चोरी! ऑलिम्पिक सुवर्णपदकासह ४ आंतरराष्ट्रीय पदकं लंपास; CCTV मध्ये चोर कैद

Hockey Legend MM Somaiya House Robbery: भारतीय हॉकी संघाचे माजी खेळाडू एम. एम. सोमय्या यांच्या बंगळूरमधील घरात चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या चोरीत त्यांच्या घरातील ऑलिम्पिक सुवर्णपदकासह चार आंतरराष्ट्रीय पदके, सोन्याचे दागिने, चांदीच्या वस्तू आणि रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली आहे. चोरी झालेल्या वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे ३.५३ लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे..एम. एम. सोमय्या यांनी १९८० मध्ये मॉस्को येथे झालेल्या ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. या स्पर्धेत भारतीय संघाने सुवर्णपदक जिंकलं होतं. मात्र, आता याच ऐतिहासिक कामगिरीची आठवण असलेलं त्यांचं सुवर्णपदकही चोरट्यांनी चोरलं आहे. याशिवाय त्यांच्या कारकिर्दीतील आणखी तीन आंतरराष्ट्रीय पदकांचाही चोरी झालेल्या वस्तूंमध्ये समावेश आहे..Mixed Gender Cricket Tournament : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! मुलं आणि मुली खेळणार एकाच टीममधून; 'हा' नवा विचित्र नियम पाहून चक्रावून जाल!.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ ऑक्टोबर रोजी ही चोरी झाली. ६७ वर्षीय सोमय्या हे त्यावेळी आपल्या कुटुंबासह कोडगू येथे फिरायला गेले होते. दरम्यान, त्यांच्या एका शेजाऱ्याला घराचा दरवाजा उघडा दिसला. घरात चोरी झाल्याचा संशय आल्याने त्यांनी सोमय्या यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर शेजाऱ्याच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये २८ ऑक्टोबरच्या रात्री साधारण २ वाजून ३४ मिनिटांनी दोन अनोळखी व्यक्ती सोमय्या यांच्या घरात शिरताना दिसल्या. यातील एकाने निळ्या रंगाचा, तर दुसऱ्याने लाल रंगाचा शर्ट घातला होता. चोरट्यांनी घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला आणि मौल्यवान वस्तू चोरून नेल्या..चोरट्यांनी चोरलेल्या वस्तूंमध्ये १९८० च्या मॉस्को ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदकाचा समावेश आहे. याशिवाय १९८२ च्या नवी दिल्ली येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदक, १९८६ च्या सोल आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कांस्यपदक आणि १९८२ मध्ये अॅमस्टरडॅम येथे झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील कांस्यपदकही चोरीला गेलं आहे. या पदकांसोबतच चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने, चांदीच्या वस्तू आणि ३० हजार रुपये रोख रक्कमही चोरली..IPL 2027 Trade: चेन्नई सुपर किंग्सने हार्दिक पांड्याला 'ठेंगा' दाखवला; SRH चे दोन तगडे खेळाडू आपल्या संघात घेतले, त्याबदल्यात कोणाला दिले?.या प्रकरणी एम. एम. सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३३१(४) आणि ३०५ अंतर्गत हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. चोरट्यांची ओळख पटवून त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक तयार केलं असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.