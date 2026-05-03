क्रीडा

Kabaddi: भारतीय नौदलाचा 'बंड्या मारुती' चषकावर कब्जा! भरत हुडा ठरला १ लाखाचा मानकरी; फायनलमध्ये यु.पी. योद्धाचा धुव्वा

Indian Navy Clinches Bandya Maruti Kabaddi Title: बंड्या मारूती अमृत महोत्सवी अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेत भारतीय नौदलाने यूपी योद्धावर विजय मिळवत विजेतेपद पटकावले. भरत हुडा सर्वोत्तम खेळाडू ठरला.
मुंबई : भारतीय नौदलाने बंड्या मारूती सेवा मंडळाने आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय पुरुष व्यवसायिक कबड्डी स्पर्धेचे विजेतेपद पटकविले. नौदलाचा भरत हुडा स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. त्याला रोख रु. एक लाख(₹१०००००) देऊन गौरविण्यात आले. बंड्या मारूती संघाने आपल्या अमृत महोत्सवी वर्ष आणि हिंदुहृदयसम्राट मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून या स्पर्धेचे आयोजन केले होते.

